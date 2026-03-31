31 март 2026, 13:42 часа 408 прочитания 0 коментара
Снимка: EXE
Elrow се завръща в София с извънземния парти-карнавал RowsAttacks

След огромния интерес и десетки съобщения от фенове, световният парти феномен elrow обяви, че се завръща в София за още едно грандиозно шоу. Събитието ще се проведе на 23 май 2026 г. в Арена 8888 София, където емблематичният бранд отново ще превърне арената в зрелищен карнавал от музика, сценография и ексцентрични костюми.

Още: AURA: Temple of Eos разгръща нови измерения с 23 нови артисти и две нови сцени

Elrow е известен по целия свят със своя уникален формат, който съчетава електронна музика с мащабни декори, костюми, актьори и интерактивни сценични елементи. Всяко събитие на бранда е цялостно шоу, в което публиката става част от карнавална вселена, а дансингът се превръща в театър на абсурда и въображението.

Темата на партито тази година ще бъде RowsAttacks – една от най-популярните и визуално впечатляващи концепции на elrow, вдъхновена от извънземни светове и космически персонажи, които превръщат танцувалния подиум в сюрреалистична вселена.

След последното издание на elrow в София, което беше обявено като последното шоу на бранда в зала, организаторите получиха огромен брой съобщения от фенове, които настояваха преживяването да се завърне. В отговор на този интерес екипът на elrow решава още веднъж да върне оригиналния формат в Арена 8888 София, този път с нова дата и нова тематична продукция.

За музикалната част на вечерта ще се погрижи силен международен line-up: MEDUZA, Ilario Alicante, De La Swing, AAT, както и специалният b2b сет на Max Styler и българската звезда Pavel Petrov.

Още: MOODYMANN е първият обявен гост на SUMMER GATES в ЧИСТИЛИЩЕТО

Комбинацията от световни артисти, мащабна сценография и характерната за elrow карнавална атмосфера обещава една от най-големите електронни нощи на 2026 година в България. Организатори на шоуто в България отново са EXE.

Яна Баярова Отговорен редактор
Още от Музика
