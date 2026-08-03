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След притеснения за здравето ѝ: Ариана Гранде си взима почивка от публични изяви

03 август 2026, 14:09 часа 235 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След притеснения за здравето ѝ: Ариана Гранде си взима почивка от публични изяви

Ариана Гранде се оттегли от участие в предстояща нова постановка на мюзикъла Sunday In The Park With George ("Неделя в парка с Джордж") в Лондон, съобщи ДПА. Неин представител обяви, че поп звездата планира да си вземе почивка от публичните изяви и непрестанния медиен натиск. Певицата трябваше да си партнира със своя колега от филма "Злосторница" Джонатан Бейли в новата продукция по произведението на Стивън Сондхайм, чиято премиера в арт центъра "Барбикан" е насрочена за 2027 г 

Защо Ариана Гранде се оттегля

"Ариана ще се оттегли от светлините на прожекторите веднага след края на турнето си Eternal Sunshine Tour заради безкрайното и непрестанно обществено внимание", заяви представител на изпълнителката пред списание "Пийпъл". По думите му тя очаква с нетърпение да завърши обиколката си подобаващо - в добро здраве и щастлива, а след това да си вземе напълно заслужена почивка от ангажиментите и публичния си образ, които я подлагат на непрестанен обществен контрол. "Това турне е прекрасно преживяване за нея. Тя обожава феновете си и се наслаждава на всяка една минута от концертите", допълни той.

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Въпреки решението на Гранде, спектакълът в "Барбикан" ще се състои по план, като за нейната роля ще бъде избран нов актьор, съобщиха от продуцентската компания Empire Street Productions.

Оригиналният мюзикъл, създаден от Сондхайм и Джеймс Лапайн, дебютира на Бродуей през 1984 г. с участието на Манди Патинкин и Бернадет Питърс. Спектакълът е вдъхновен от картината на Жорж Сьора "Неделен следобед на остров Гран Жат".

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Сюжетът проследява историята на художника, който се опитва да завърши платното си. Продукцията показва предизвикателствата пред разбирането на живота и изкуството, като същевременно изследва връзката на художника с неговата любима и муза Дот, отбелязва ДПА.

В момента Гранде е на своето световно турне Eternal Sunshine Tour, което през август ще пристигне във Великобритания за поредица от 10 концерта в лондонската зала "O2 Арена". Финалното ѝ шоу в британската столица на 1 септември ще отбележи и официалния край на турнето.

Съобщението за Sunday In The Park With George идва след като Гранде пусна музикалния видеоклип към "Petal", водещия сингъл от наскоро издадения ѝ осми албум, който породи спекулации относно нейното здраве.

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Въпроси за килограмите ѝ

В една от новите си песни, "Like I Do", певицата вероятно отправя намек към дългогодишните публикации за теглото ѝ с думите: "Имам какво да кажа, това ме държи сита".

По време на интервю през 2024 г. Гранде се разплака, когато журналист я попита как се справя с натиска "винаги да изглежда съвършено". Тя заяви, че още от 16 или 17-годишна възраст се чувства "като обект за изследване в лабораторна паничка". "Чувала съм всичко. Чувала съм всякакви обяснения какво не ми е наред. След това го променяш и изведнъж пак нещо не е наред, но по друга причина", каза певицата.

Гранде допълни, че е трудно човек да се предпази от този шум и че подобно внимание е неприятно независимо от мащаба, в който го изпитва. Според нея коментарите за теглото могат да бъдат "неприятни" и "ужасни". "Хората си позволяват да коментират всичко, от дрехите и тялото ти до лицето и цялата ти външност. Смятам, че това е изключително опасно за всички замесени", каза тя.

Източник: БТА

 

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Ариана Гранде
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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