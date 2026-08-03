След притеснения за здравето ѝ: Ариана Гранде си взима почивка от публични изяви

Ариана Гранде се оттегли от участие в предстояща нова постановка на мюзикъла Sunday In The Park With George ("Неделя в парка с Джордж") в Лондон, съобщи ДПА. Неин представител обяви, че поп звездата планира да си вземе почивка от публичните изяви и непрестанния медиен натиск. Певицата трябваше да си партнира със своя колега от филма "Злосторница" Джонатан Бейли в новата продукция по произведението на Стивън Сондхайм, чиято премиера в арт центъра "Барбикан" е насрочена за 2027 г

Защо Ариана Гранде се оттегля

"Ариана ще се оттегли от светлините на прожекторите веднага след края на турнето си Eternal Sunshine Tour заради безкрайното и непрестанно обществено внимание", заяви представител на изпълнителката пред списание "Пийпъл". По думите му тя очаква с нетърпение да завърши обиколката си подобаващо - в добро здраве и щастлива, а след това да си вземе напълно заслужена почивка от ангажиментите и публичния си образ, които я подлагат на непрестанен обществен контрол. "Това турне е прекрасно преживяване за нея. Тя обожава феновете си и се наслаждава на всяка една минута от концертите", допълни той.

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Въпреки решението на Гранде, спектакълът в "Барбикан" ще се състои по план, като за нейната роля ще бъде избран нов актьор, съобщиха от продуцентската компания Empire Street Productions.

Оригиналният мюзикъл, създаден от Сондхайм и Джеймс Лапайн, дебютира на Бродуей през 1984 г. с участието на Манди Патинкин и Бернадет Питърс. Спектакълът е вдъхновен от картината на Жорж Сьора "Неделен следобед на остров Гран Жат".

Сюжетът проследява историята на художника, който се опитва да завърши платното си. Продукцията показва предизвикателствата пред разбирането на живота и изкуството, като същевременно изследва връзката на художника с неговата любима и муза Дот, отбелязва ДПА.

В момента Гранде е на своето световно турне Eternal Sunshine Tour, което през август ще пристигне във Великобритания за поредица от 10 концерта в лондонската зала "O2 Арена". Финалното ѝ шоу в британската столица на 1 септември ще отбележи и официалния край на турнето.

Съобщението за Sunday In The Park With George идва след като Гранде пусна музикалния видеоклип към "Petal", водещия сингъл от наскоро издадения ѝ осми албум, който породи спекулации относно нейното здраве.

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Въпроси за килограмите ѝ

В една от новите си песни, "Like I Do", певицата вероятно отправя намек към дългогодишните публикации за теглото ѝ с думите: "Имам какво да кажа, това ме държи сита".

По време на интервю през 2024 г. Гранде се разплака, когато журналист я попита как се справя с натиска "винаги да изглежда съвършено". Тя заяви, че още от 16 или 17-годишна възраст се чувства "като обект за изследване в лабораторна паничка". "Чувала съм всичко. Чувала съм всякакви обяснения какво не ми е наред. След това го променяш и изведнъж пак нещо не е наред, но по друга причина", каза певицата.

Гранде допълни, че е трудно човек да се предпази от този шум и че подобно внимание е неприятно независимо от мащаба, в който го изпитва. Според нея коментарите за теглото могат да бъдат "неприятни" и "ужасни". "Хората си позволяват да коментират всичко, от дрехите и тялото ти до лицето и цялата ти външност. Смятам, че това е изключително опасно за всички замесени", каза тя.

Източник: БТА