Световноизвестен диригент ще дирижира грандиозния концерт на Moonspell

Световноизвестният португалски диригент Vasco Pearce de Azevedo (Вашку Пиърш де Азеведу) пристига за първи път у нас за грандиозния концерт на Moonspell със Софийската филхармония, съобщават организаторите от BGTSC. На 2 август Античният театър в Пловдив ще посрещне приятели, семейства и фенове на музиката на една от най-обичаните готик банди – Moonspell. Този път португалските пионери на дарк метъла ще се представят заедно с най-престижния ни симфоничен оркестър – Софийската филхармония, под диригентската палка на маестро Вашку Пиърш де Азеведу, изпълнявайки репертоар, който няма да бъде повторен.

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Грандиозното събитие у нас ще представи мащабната симфонична продукция "Opus Diabolicum". Проектът вдъхва нов класически живот на добре познатите хитове на бандата и е ексклузивен за Европа.

За Вашку Пиърш де Азеведу

Маестро Азеведу, който ще застане на пулта в Пловдив, е главен диригент и музикален директор на "Лисабонска симфониета" – оркестър, който основава през 1995 г. и с който реализира десетки световни премиери. Той е редовен гост на всички водещи португалски състави, сред които Португалския симфоничен оркестър, Лисабонския столичен оркестър и Националния оркестър на Порто.

Маестрото има забележителен принос и в балетното и оперното изкуство. Под негово ръководство Националната балетна компания на Португалия представя знакови заглавия като "Пепеляшка" от Прокофиев и премиерните за страната "Агон" и "Аполон Мусагет" от Стравински. Исторически остава и дебютът му в Националната опера "Сау Карлуш", където дирижира възраждането на операта "Боргезина" от Аугусто Машадо – творба, неизпълнявана от 1909 г.

Освен активната си диригентска кариера, Азеведу е и уважаван педагог – ръководител е на катедрата по дирижиране във Висшето музикално училище в Лисабон, и директор на престижните ежегодни майсторски класове в Авейро. Магистърската си степен завършва в Музикалната колеж-консерватория (CCM) към Университета в Синсинати, САЩ.

Интервю: Фернандо Рибейро от Moonspell пред Actualno: Сбъдваме мечтата си да свирим на Античния театър в Пловдив!

Билетите за уникалния концерт са в продажба онлайн в мрежата на Ивентим България. Притежателите на ВИП билети при настаняването си ще получат специални колекционерски баджове за достъп. Някои от местата, от които могат да бъдат закупени билети, са: бензиностанции OMV, магазини "На тъмно", "Технополис" и касите на "Български пощи". Те ще се сканират на входовете на Античния театър.

Преживейте невероятни моменти и си подарете много настроение на 2 август в магичната атмосфера на Античен театър на град Пловдив! Деца до 6-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на седящо място. Деца от 7 до 16-годишна възраст ползват 50% намаление в някои от секторите.

Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: (https://securitysks.com/?page_id=734).