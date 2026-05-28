Кабинетът "Радев":

QUEEN среща симфонията в Зала "България" на 29 май

28 май 2026, 14:20 часа 703 прочитания 0 коментара
Снимка: Софийски музикални седмици
QUEEN среща симфонията в Зала "България" на 29 май

Филхармония "Пионер" с диригент Любомир Денев-син ще представи концерт с музика от Бетовен и композитора Любомир Денев – едно от любопитните събития в програмата на Международния фестивал "Софийски музикални седмици". Акцент в концерта е новата рок-симфония "Queen’s Hits" на Любомир Денев – мащабно симфонично произведение, вдъхновено от музиката на легендарната група QUEEN. Създадена по идея на маестро Найден Тодоров, творбата превръща едни от най-популярните песни на Фреди Меркюри и неговата група в цялостен симфоничен цикъл.

Още: Колекция Stradivarius представя Веско Ешкенази с любими произведения от Менделсон и Сен-Санс

Композиторът включва емблематични хитове като "Somebody to Love", "Radio Ga Ga", "We Are the Champions", "We Will Rock You", "The Show Must Go On", "Bohemian Rhapsody" и "Who Wants to Live Forever", които преминават през авторска симфонична интерпретация, съчетаваща рок енергия и класическа форма.

"Трудността бе в намирането на баланс между популярната звучност и симфоничното развитие, така че песните да останат разпознаваеми, но и да бъдат претворени в нов музикален свят", споделя композиторът.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В произведението традиционният симфоничен оркестър се допълва от ритъм секция – барабани, електрическа китара, бас китара и пиано, което придава на творбата характерното звучене на новия жанр, определен от автора като рок-симфония.

Концертът обещава среща между класиката и рок музиката – мащабен музикален спектакъл, който свързва различни поколения публика чрез силата на едни от най-обичаните песни в световната музика.

Билети все още може да откриете на касите на залата и онлайн в мрежата на Eventim.

Още: Старт на 57-ия Международен фестивал "Софийски музикални седмици": София с богат репертоар и незабравими концерти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Queen Софийски музикални седмици концерти
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес