QUEEN среща симфонията в Зала "България" на 29 май

Филхармония "Пионер" с диригент Любомир Денев-син ще представи концерт с музика от Бетовен и композитора Любомир Денев – едно от любопитните събития в програмата на Международния фестивал "Софийски музикални седмици". Акцент в концерта е новата рок-симфония "Queen’s Hits" на Любомир Денев – мащабно симфонично произведение, вдъхновено от музиката на легендарната група QUEEN. Създадена по идея на маестро Найден Тодоров, творбата превръща едни от най-популярните песни на Фреди Меркюри и неговата група в цялостен симфоничен цикъл.

Композиторът включва емблематични хитове като "Somebody to Love", "Radio Ga Ga", "We Are the Champions", "We Will Rock You", "The Show Must Go On", "Bohemian Rhapsody" и "Who Wants to Live Forever", които преминават през авторска симфонична интерпретация, съчетаваща рок енергия и класическа форма.

"Трудността бе в намирането на баланс между популярната звучност и симфоничното развитие, така че песните да останат разпознаваеми, но и да бъдат претворени в нов музикален свят", споделя композиторът.

В произведението традиционният симфоничен оркестър се допълва от ритъм секция – барабани, електрическа китара, бас китара и пиано, което придава на творбата характерното звучене на новия жанр, определен от автора като рок-симфония.

Концертът обещава среща между класиката и рок музиката – мащабен музикален спектакъл, който свързва различни поколения публика чрез силата на едни от най-обичаните песни в световната музика.

