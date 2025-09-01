Foreigner празнуват 50-годишнината си с концерт в София през 2026 г.

На 30 юни 2026 г. София ще стане арена на едно историческо музикално събитие – легендарната банда FOREIGNER ще отпразнува своята 50-годишнина в Арена 8888, обявиха организаторите от Sofia Music Enterprises. Това юбилейно турне носи особена тежест – то може да се окаже последното в славната им история. Но тази група, минала през бури, болезнени загуби и битки със съдбата, продължава да излиза пред препълнени арени по цял свят и да пее химни, които знаем наизуст.

Рокът, който оцеля въпреки всичко

FOREIGNER са буквално школа по устойчивост и сила на характера. През годините те се сбогуваха с оригиналния басист Ед Галиарди (2014) и съоснователя и мултиинструменталист Иън Макдоналд (2022). Мик Джоунс – двигателят и визионерът зад групата, продължава да се бори с болестта на Паркинсон и не излиза на сцена от 2023 г. насам, но остана нейният непоклатим духовен лидер. Той продължава да движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото заедно с певеца Малдонадо.

Човешките истории са не по-малко драматични: Лу Грам, легендарният оригинален вокал, преживя тежка битка с мозъчен тумор, която остави следи върху гласа и силите му. И въпреки това той продължи понякога да се качва на сцена. През декември 2025 г. FOREIGNER ще направят специално американско минитурне с гост-участието на Грам, където той ще пее рамо до рамо с новия фронтмен Луис Карлос Малдонадо – момент, който ще събере миналото и бъдещето на една жива легенда.

След 18 години с Кели Хансен, който обяви своето оттегляне тази година, по-младият (и, между другото, страхотен!) певец Малдонадо официално пое щафетата на вокалите. Пълноценен член на групата още от 2021 г., той вече е естествената връзка между класическия звук и новата енергия.

Основателят на FOREIGNER винаги е следвал едно правило – в бандата има място само за топ музиканти. Затова не е случайно, че басистът Джеф Пилсън идва от култовите Dokken, а останалите – Майкъл Блустийн (клавишни), Брус Уотсън (китара) и Крис Фрейзър (барабани) – са сред най-висококласните музиканти на рок сцената днес.

Музиката, която никога не остарява

FOREIGNER не са просто ретро спомен. Техните химни – от "Cold As Ice" и "Hot Blooded" до вечната молитва "I Want To Know What Love Is" – и днес звучат нонстоп в радиоефира, във филми, реклами и сериали, и продължават да събират нови фенове. Днес групата е с над 80 милиона продадени албума, 1 милиард (!) стрийма само за един хит, и десетки милиони слушатели по света всяка седмица. Вероятно всеки от нас, в различен период от живота си, е имал (и още пази) емоционален спомен, пряко свързан с някое парче на Foreigner – било то бурно парти, незабравимо романтично изживяване или лична победа.

Затова на 30 юни 2026 г. София ще бъде свидетел на един уникален празник за сетивата и емоциите – вечер, в която ще се преплетат минало и бъдеще, сълзи и усмивки, любов и еуфория. Това не е просто концерт. Това е последният марш на рок титаните.

FOREIGNER – 10 факта, които правят легендата безсмъртна

• Приемане в Rock & Roll Hall of Fame (2024).

• 80+ милиона продадени албума по света.

• 9 хита в Топ 10 – повече от Journey и Aerosmith; 16 парчета в Топ 30.

• "I Want To Know What Love Is" – 1 млрд. стрийма в Spotify (повече от The Who, Pink Floyd, Bob Dylan).

• Албумът "4" държи рекорда на Atlantic Records за най-дълго време на №1 в Billboard.

• "Waiting For A Girl Like You" – рекордни 14 седмици в Топ чарта на Billboard.

• 20+ млн. радиослушатели седмично (Classic Rock радио).

• Песни в хит филми и сериали – Stranger Things, The Eternals, Happy Gilmore 2.

• "Jukebox Hero – The Musical" (2019, Торонто) – сценичен мюзикъл, изграден върху техните хитове.

• Симфоничният проект (2018) – 12 седмици №1 в Billboard Classical; концерти в Royal Albert Hall и Sydney Opera House.

Ако това е наистина последното им турне – бъди там, за да чуеш как легендите се сбогуват!

Концертът на FOREIGNER в София е не просто събитие – той е кулминация на половин век рок история. Каним представителите на всички медии да отразят подобаващо този значим и емоционален момент, който ще събере фенове от цяла България и региона.

Билетите за концерта на FOREIGNER на 30 юни 2026 г. в зала Арена 8888 влизат в продажба в петък (05.09.2026 г.) в 12 ч. и ще могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, Bilet.bg и Ticketportal, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ , https://sme.bilet.bg/ и https://www.ticketportal.bg/

* Деца до 10-год. възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.