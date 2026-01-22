Войната в Украйна:

Група КЛАС с грандиозни планове за 2026 г.: Нова музика и хедлайнерски концерт

Със специално събитие група КЛАС представи плановете си за 2026 - година, която ще отбележи 40 години от създаването на една от най-разпознаваемите и любими български рок формации. На нестандартна пресконференция в столичен клуб в присъствието на медии, партньори, фенове и близки до групата хора, КЛАС дадоха ясен знак, че навлизат в нов етап - с уважение към наследството си, с уверен поглед напред и вместо ретроспекция, срещата с Бойко Петков, Иван Градинаров и Момчил Колев беше разговор за настоящето и за логичното продължение напред.

Фокус на вечерта беше премиерата на новата версия на "Тъгувам по теб", знакова песен на КЛАС, придружена от видео с впечатляваща нова визия, вдъхновена от steampunk естетиката. Видеоклипът носи символиката на видимата механика и движението като метафора за паметта и продължението. Песента вече е достъпна и в дигиталните платформи, сигурен знак, че КЛАС са активни и в съвременния музикален контекст.

Същевременно важен акцент за 2026 е и преиздаването на легендарните албуми "Госпожа Емилия" и "Слушай силно" на винил, внимателен жест към дългогодишната публика и към слушането като съзнателен физически акт. "Госпожа Емилия" - първият албум на КЛАС, преиздаден на грамофонна плоча, вече може да бъде поръчан предварително тук. Паралелно с това, в импровизирания разговор, воден от Краси Москов, КЛАС потвърдиха, че вече работят и по нов албум, който ще отбележи техния следващ творчески етап.

Сред най-важните акценти за годината е участието на група КЛАС във фестивала PHILLGOOD, който ще се проведе между 17 и 19 юли 2026 на Гребната база в Пловдив. Новият тридневен фестивал позиционира България сред активните фестивални дестинации в региона, с програма, която за първото си издание включва звездни имена като The Cure, Gorillaz, Suede и Moby. В този контекст присъствието на КЛАС като хедлайнер в първия ден на втората сцена PHILLCOOL в Пловдив очертава естествена връзка между международния мащаб на събитието и българската музикална сцена с история.

Създадени през 1986 г. като ню уейв алтернатива на доминиращата естрада и общественото и политическо статукво тогава, вече четири десетилетия КЛАС остават разпознаваеми със своя ярък стил, внимание към детайлите и чувствителността в музиката и текстовете си. От 2026 г. групата започва работа с Fest Management, новата артист мениджмънт компания, част от екосистемата на Fest Team, фокусирана върху стратегическо развитие, дългосрочна визия и съвременна културна комуникация. Подходът на Fest Management е да изгражда стабилна рамка около международни и български артисти, така че те да запазят пълната си творческа свобода, докато организационните, комуникационни и стратегически процеси се поемат от професионален екип с дългогодишен опит в артистичния мениджмънт, живите събития и културните проекти.

КЛАС. Време е. Да слушаш силно.

