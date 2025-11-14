Група GREESH представя "Кой си" – безкомпромисен нов сингъл с груув и зъби (ВИДЕО)

След ударното си соло начало, GREESH се завръща със силен нов звук и като квартет, обединени от музиката, приятелството, енергията и социалните теми. Днес, 14 ноември, излиза "Кой си" - безкомпромисен сингъл и видеоклип, предвестник на предстоящия албум "Ще лъжеш ли?", чиято премиера на живо ще бъде на 29 ноември в Rock Bar Download, Пловдив.

"Кой си" е директен музикален сблъсък с фалша, егоцентричното държание и лицемерието, остър в текста, но с типично заразителния фънки груув на GREESH. Песента изследва реални взаимоотношения и социални наблюдения със заразителен ритъм и сурови думи в лириката.

Две седмици по-късно излиза и вторият албум на GREESH след "Звук" и първи - като официален квартет, "Ще лъжеш ли?", който ще прозвучи на живо на 29 ноември в Rock Bar Download в Пловдив с подкрепата на Национален Фонд Култура и Мюзикаутор.

Видеото към "Кой си" е заснето през ноември 2025 в легендарното Студио "Балкантон" от тандема Васил Стефанов и Стефка Николова. На тази локация са създадени емблематични записи на ФСБ и редица български артисти от 70-те и 80-те години. Проектът използва оригинални видеотрикове – като забавяне на аудиото и снимане в реално време, след което скоростта е нормализирана, за да се постигне сюрреалистичен, почти халюциногенен ефект. Движенията на музикантите изглеждат забързани и налудничави – визуално отражение на напрежението в текста.

Сингълът е част от албума "Ще лъжеш ли?", в който Гриша Георгиев и групата смесват фънк, арт рок и съвременни градски ритми в девет силно различни, но тематично свързани парчета. Записите са направени през 2024–2025 г. в студио Sound Temple в Пловдив, с изключение на "Нямам нищо за теб", записана в читалище "Дружба" в Харманли. GREESH (вокали, китари, бас) работи съвместно с Никола Джоков (барабани, клавишни), Борис Спасов и Йоана Кунева (бас), както и с Галатея Мутафова (саксофон, клавишни), а гост музиканти добавят свежи щрихи към композициите. Всяко парче е мини-разказ – с лични и социални теми, меланхолия и хумор, поднесени с характерния стил и енергия на GREESH.

"Кой си" е вече достъпен в Spotify и YouTube, а премиерният лайв концерт в Пловдив на 29 ноември в Download в Пловдив ще даде възможност феновете да усетят целия заряд на новите парчета от "Ще лъжеш ли?". Билетите за концерта са тук. Събитието във фейсбук е тук.

