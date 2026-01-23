Хари Стайлс обяви грандиозно световно турне

Бившият член на групата One Direction Хари Стайлс обяви първото си турне от три години насам. То е озаглавено "Together, Together" и ще мине през различни континенти, включително шест концерта на стадион "Уембли" в Лондон през лятото, предаде ДПА. Певецът ще изнесе концерти в големи градове като Лондон, Амстердам, Ню Йорк, Сао Пауло, Мексико, Мелбърн и Сидни. Началната дата е през май тази година.

Стайлс публикува в социалните медии плакати за предстоящото събитие и снимки на целуващи се хора, като написа: "Together, Together. 2026" ("Заедно, заедно. 2026.")

Звездата обяви и редица специални гости, сред които певицата Шаная Туейн, известна с хита си "Man! I Feel Like A Woman", DJ Jamie XX; изгряващото електронно дуо Fcukers; шведската певица и авторка на песни Робин и певицата Джорджа Смит, известна с хита "Blue Lights".

Още: Кийт Ричардс няма да се справи: The Rolling Stones отменят европейското си турне

След обявяването на участието ѝ Туейн написа в Instagram: "Да отидем в Лондон. Имам само добри спомени от лятото във Великобритания. От Party In The Park през 90-те до по-скорошните приключения в Гластънбъри и BST (British Summer Time) Хайд Парк. Откакто се помня, имам важни неща, специално за Великобритания, в списъка си с желания и ги отмятам едно по едно... Не мога да повярвам, че на 60 години отмятам едно от наистина големите – да свиря на стадион "Уембли", и то с човек, когото обичам и уважавам толкова много", добави тя.

Още имена и нова музика

Номинираната за наградите БРИТ Скай Нюман и американската певица и авторка на песни Фуши също са сред звездите, които ще се присъединят към Стайлс в турнето "Together, Together".

Още: Гласът на рок легендата се завърна: Бон Джоуви тръгват на лятно турне през 2026 г.

То ще продължи седем месеца и включва 30 концерта в "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк. Стайлс ще посети и Нидерландия, където ще изнесе шест концерта в Амстердам. В Бразилия и в Мексико ще има по два концерта - съответно в Сао Пауло и в столицата Мексико. Музикантът ще посети и Австралия, където също ще изнесе по два концерта в Сидни и в Мелбърн.

Снимка: Getty Images

Съобщението за турнето идва дни след като певецът обяви първия си сингъл от почти четири години насам. Песента, озаглавена "Aperture", ще бъде пусната в петък вечерта. Преди 10 дни Стайлс обяви четвъртия си студиен албум – "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" – който ще излезе на 6 март. Албумът ще бъде първият за Стайлс от 2022 г. насам.

Още: Жена, изпратила 8000 картички на Хари Стайлс, влезе в затвора

Слуховете за нов албум се появиха, когато в градове като Ню Йорк и Манчестър бяха разлепени плакати с надпис We Belong Together („Ние си принадлежим"), припомня БТА.