"Хармония на сферите": Когато планетите зазвучат в музика

Камерният оркестър на вокално-инструменталния и танцов ансамбъл "Tutti Soli" с диригент проф. д.изк. Виржиния Атанасова представят на 9 юни в Централен военен клуб от 19 ч. уникален концерт-спектакъл на сцената на Международен фестивал "Софийски музикални седмици". Събитието събира митология, астрономия, барокова музика и мултимедия в едно незабравимо пътешествие към Космоса. Как звучат планетите? Възможно ли е Вселената да има собствена музика? И как древните митове, науката и изкуството се преплитат в една вечна хармония? Отговорите на тези въпроси ще даде необикновеният концерт-спектакъл "Хармония на сферите", който ще пренесе публиката в магичния свят на западноевропейската музика от XVII век, вдъхновена от планетите и античните богове, носещи техните имена.

Концепцията на проекта стъпва върху знаменитата теория на великия астроном Йоханес Кеплер, който в своя трактат "Harmonice Mundi" ("Хармония на света") развива идеята, че движението на небесните тела следва съвършени математически и музикални пропорции. Продължавайки древната Питагорова концепция за Musica Universalis – "Музиката на сферите", Кеплер вижда Космоса като гигантска симфония, в която всяка планета има свой собствен глас.

Именно тази завладяваща идея оживява на сцената чрез впечатляваща програма, в която музиката на барока среща древната митология и съвременните визуални изкуства.

Публиката ще чуе произведения на едни от най-големите европейски композитори – Георг Филип Телеман, Жан-Филип Рамо, Жан-Батист Люли и Силвиус Леополд Вайс, чиито творби разказват за Венера, Нептун, Меркурий, Сатурн и останалите небесни покровители.

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Сред най-вълнуващите моменти в програмата е световната премиера на "Танцът на сенките" от композитора Атанас Атанасов, вдъхновена от стилистиката на Клаудио Монтеверди. Произведението представлява разгърната театрализирана оперна сцена, в която Плутон – владетелят на подземното царство – влиза в драматичен диалог с богинята Венера и нейния вечен спътник Аморе. Чрез музика, слово и сценично действие древните митове оживяват пред очите на зрителите.

Особено впечатляващ е международният солистичен състав, който събира изявени изпълнители от няколко държави:

Дорота Счепанска (Полша) – сопран;

Николас Тамагна (САЩ) – един от най-ярките контратенори на световната барокова сцена;

Валентин Ватев (България/Австрия) – бас;

Елиас Конрад (Германия) – лютня и теорба;

Зефира Вълова – една от най-утвърдените български барокови цигуларки, която ще бъде концертмайстор на ансамбъла и ще представи виртуозната "Фантазия" за соло цигулка на Телеман.

Музикалното действие ще бъде поверено на камерния оркестър на вокално-инструменталния и танцов ансамбъл "Tutti Soli", под диригентството на проф. д.изк. Виржиния Атанасова.

Специално създадена мултимедия от студенти от класа на проф. Венелин Шурелов ще допълни спектакъла с визуални интерпретации на планетите и космическите пространства, превръщайки концерта в истинско синтетично произведение на изкуството, в което музика, театър, философия и дигитални образи се срещат в едно общо художествено преживяване.

"Хармония на сферите" не е просто концерт. Това е пътешествие през вековете – от античните митове и философията на Питагор, през научните открития на Кеплер, до великолепието на бароковата музика. Среща между Космоса и човека, между науката и изкуството, между вечността и мига.

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Една вечер, в която планетите ще оживеят не на небето, а на сцената.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Програмата на събитията може да видите ТУК. Билети ще откриете на касите на зала "България" и в електронната мрежа.