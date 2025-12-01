Войната в Украйна:

Супергрупата The Sons of Buena Vista пристига в София през февруари

01 декември 2025, 13:35 часа 252 прочитания 0 коментара
На 18 февруари 2026 г. в клуб Joy Station ще аплодираме супергрупата The Sons of Buena Vista – съвременни звезди на салса и сон кубано музиката! След успеха на концерта на Античния театър в Пловдив виртуозите идват в София, а организаторите от Blue Hills обещават, че ще се танцува преди, по време и след концерта. Цялата зала ще е дансинг! The Sons of Buena Vista – наследниците на легендарния Buena Vista Social Club – ще ни представят музикален спектакъл – вихрена комбинация от салса, сон кубано, болеро и традиционни афро-кубински ритми.

Проектът The Sons of Buena Vista е вдъхновен от филма Musica Cubana – The Sons of Buena Vista, продуциран от легендарния Вим Вендерс. Филмът разказва историята на съвременните кубински музиканти, които продължават традицията на Buena Vista Social Club – с нов глас, нов заряд и съвременен поглед.

На сцената се събират някои от най-ярките музиканти на Куба:

Mayito Rivera – един от най-емблематичните вокалисти на нашето време, носител на Grammy, дългогодишен член на Los Van Van, с любов наричан "Мик Джагър на Куба". Глас, който носи силата на съвременната кубинска музика.

William Borrego – харизматичен певец с дълбок и емоционален тембър, част от El Cabildo del Son, работил с легендите Силвио Родригес и Пабло Миланес.

El Nene (Pedro Lugo Martinez) – меланхоличен и топъл глас, често сравняван с Ибрахим Ферер от Buena Vista Social Club – не само визуално, а и по автентичния стил. Част от групата Los Jóvenes del Son, с която печели Latin Grammy.

Nicolas Sirgado – един от най-изявените и музикално прецизни басисти на Куба – моторът на ритмичната магия на сцената.

Вечерта ще открие специалният гост на концерта – DJ Borche (Mango Duende), който ще даде старт на танците с огнен сет.

Билети ще откриете в системата на Eventim: Правостоящи – за танци пред сцената, седящи – места на маси с високи столове. За деца до 10 години входът е свободен.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
концерти The Sons of Buena Vista
