Ще чуем всички хитове на Фреди Меркюри! Magic Queen идват в България с емоционално шоу

Magic Queen - Europe's top Queen Tribute идва и в България за забележителен концерт на 21 март 2026 г. в клуб Joy Station, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises. Създадена във Великобритания, Magic Queen печели публика из цяла Европа със спектакли, които съчетават завладяващи вокали, прецизна инструментална работа и зрелищна сценична визия. Всеки техен концерт е пътуване в златната ера на рока – от глема на 70-те до грандиозността на 80-те.

Какво да очакваме от концерта в София?

Ще чуем най-големите хитове на Queen – "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Somebody to Love", "Don’t Stop Me Now", "We Are the Champions". Разбира се, ще има и рок химни за адреналин – "I Want It All", "Tie Your Mother Down", "Hammer to Fall", "One Vision". Феновете ги очакват и изненади - парчета, които рядко се чуват на живо, но носят истинска тръпка.

Magic Queen е различна трибют група заради световно признание и участия на големи сцени – от клубове до фестивали, където събират хиляди фенове. Те имат партньорство с Brian May Guitars – знак за автентичност и уважение към наследството на Queen.

Magic Queen представя шоу за всички поколения – независимо дали сте слушали Queen през 80-те, или тепърва ги откривате, Magic Queen ще ви въвлекат в емоция, която обединява.

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg, Ивентим и Тикетпортал, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/, https://eventim.bg/ и https://ticketportal.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

