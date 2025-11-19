Пауър метъл любимците от KAMELOT с концерт в София на 7 юни 2026 г.

Американската пауър метъл група KAMELOT се завръща в България с концерт на 7 юни 2026 г. в столичния клуб Joy Station. Събитието е част от предстоящото европейско турне на бандата и се организира от Bulgarian Live Music.

Създадена през 1991 г. от китариста Thomas Youngblood, KAMELOT се утвърждава като една от водещите групи в съвременния симфоничен и пауър метъл. В състава влизат още Sean Tibbetts (бас), Oliver Palotai (клавишни), Tommy Karevik (вокали) и Alex Landenburg (барабани), който се присъединява към групата за последния им албум.

През годините KAMELOT са редовни участници на някои от най-големите рок и метъл фестивали в света, сред които Wacken Open Air, Hellfest, Graspop Metal Meeting, Sweden Rock Festival и Masters of Rock, където неизменно впечатляват с мащабни сценични продукции и силно емоционални изпълнения.

Последният им албум "The Awakening", издаден през 2023 г., бележи нов творчески връх за групата. Това е първият запис с участието на барабаниста Landenburg, когото Youngblood описва като "изключително креативен, готин и позитивен". Албумът съчетава елементи от симфоничен, готик, мелодичен, прогресив и пауър метъл, и включва някои от най-тежките композиции в историята на KAMELOT. Предишни албуми като "Heaven" (2015) и "The Shadow Theory" (2018) постигнаха значителен успех в САЩ, достигайки съответно #1 в класацията US Hard Rock Albums и #2 в US Hard Music Albums.

Концертът ще се проведе на 7 юни 2026 г. в клуб Joy Station София. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Първите 100 билета са на цена от 68,45 лв/35 евро

До 30.04.2026 билетите ще са на цена от 78,23 лв/40 евро

От 01.05.2026 билетите ще са на цена от 88,01 лв/45 евро