KAYO DOT се завръщат за концерт в София

Американските пост-метъл-джаз авангардисти Kayo Dot ще открият новия сезон на Зала "Сингълс" на НДК на 4 септември (четвъртък). Kayo Dot е не толкова група, колкото радикална сплав с над 20-годишна история в американската авангардна музика. Ръководен от композитора и мултиинструменталист Тоби Драйвър (познат преди това, през 90-те, като "злия гений" в maudlin of the Well), проектът има вече 10 албума в дискографията си – всеки от тях, създаден в процеса на пречупване на самата идея за жанрове и жанрови ограничения.

Kayo Dot (още от основаването си през 2003 г.) e опасно пътуване между формите и идеите в музиката – от камерен метъл, през спектрален джаз и готически синтезатори до безжанрови мелодии на браздата между фолк, прогресив и неокласика. Истинско предизвикателство за критиците, нагърбили се да го опишат с думи, но определено – крайъгълен камък в ъндърграунд културата на новото хилядолетие.

Работейки в тясно сътрудничество с либретиста - концептуалист Джейсън Байрън, Драйвър съчетава философски теми, митична архитектура и бурна емоционалност в това, което се равнява на дълга, развиваща се автобиография – звуков документ за артиста, преследван от собственото му минало.

Още: По-малко от 10 дни до събитието на годината - Saké ACT25@TSAREVETS GATES

Новият албум "Every Rock, Every Half-Truth Under Reason", който излезе на 1 август, малко повече от месец преди концерта в София, е честване на 20-годишнината на "Choirs of the Eye" - дебютът на Kayo Dot, издаден от Джон Зорн за лейбъла Tzadik, и събира отново оригиналните членове на проекта.

Най-новото музикално проявление на неуловимия в трансформациите си композитор Тоби Драйвър бележи едновременно завръщане към основополагащия дебют на групата ("Choirs of the Eye", 2003) и развитие, като преразглежда определящите я през годините композиционни практики, докато едновременно с това навлиза в непознати територии.

Още: Един от най-провокативните съвременни гласове - grandson, с първи концерт в България

Отхвърляйки традиционните рок структури и по-предсказуемите контури на метъла, "Every Rock, Every Half-Truth Under Reason" оформя звучене, което е едновременно познато и чуждо – със специално проектирани микротонални органи и китари, които се вплитат в усилието да съгласуват невъзможното напрежение между миналото и бъдещето. Отдалечавайки се от типичния акцент върху ниските честоти, албумът се носи във високия спектър, където текстурите стават по-крехки, по-интимни, по-абразивни и ужасяващи.

Тоби Драйвър е гостувал 4 пъти досега у нас със своята музика (все по покана на "Аларма Пънк Джаз", които традиционно курират част от програмата на "Сингълс") – неколкократно със соловия си проект, веднъж с Alora Crucible (в началото на тази година) и дори веднъж с една от по-ранните версии на Kayo Dot (с музиката от албума "Plastic House On Base Of Sky", издаден през 2016 г.). Преди това (още в началото на по-предишното десетилетие) сме го слушали в София като басист на друго едно музикално чудовище – Secret Chiefs 3 на Трей Спруънс.

В настоящия състав, в който групата пристига в София, освен Тоби Драйвър са още добре познатите ни Тимба Харис – виола (Secret Chiefs 3, ex-Mr. Bungle, Alora Crucible), записвал още с Igorrr и Sun O))) и барабанистът на ранните Kayo Dot и maudlin of the Well Сам Гутерман, който е и дизайнер на инструменти и за това турне създава за Тоби специален седемструнен хибрид между китара и бас. Останалите музиканти са Матю Сера (електрически китари) и Терън Олсън (кларинет, алт и баритон саксофон, флейта).

В специален съвместен проект на сцената преди Kayo Dot ще излязат Dayin (Ангел Симитчиев) & OOHS! (Максим Мокдад), чиято съвместна нова песен "And To Him We Will Return (Grasping Air)" съвсем скоро ще излезе в международната антология Echoes for Palestine.

ПРОГРАМАТА за четвъртък вечер по часове е следната:

- 20:00ч. - отваряне на вратите на клуба

- 20:30ч. - Dayin & OOHS! на сцената

- 21:30ч. - KAYO DOT на сцената

БИЛЕТИ можете да закупите в EpayGo https://epaygo.bg/2362243715 и на касите на EasyPay. В момента билетите са по 35 лв. В деня на концерта и на място - по 40 лв.

Още: LUTHARO и ROSES Of THIEVES ще са съпорт на ALESTORM в София