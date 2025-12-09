Мюзикълът Rock Sensation тръгва на европейско турне

Българският рок мюзикъл Rock Sensation – Договорът ще има своя ексклузивен показ в България на 25.01.2026 г. в зала 1 на НДК. Спектакълът е продукция на Националния музикален театър. Първите стъпки на Rock Sensation – Договорът бяха направени през декември 2024 г., когато мюзикълът напълни залите в Ротердам, Амстердам, Гент, Антверпен и Лиеж. Сега настъпва моментът и за срещата с българската публика.

Веднага след българската дата спектакълът отново поема на европейско турне. През март предстоят срещи с публиката в Брюксел, Бремен, Гент, Хаселт и Ротердам.

"Радваме се, че интересът към мюзикъла в Европа продължава да расте и още в началото на следващата година отново ще имаме възможност да го представим на международна сцена. През следващите месеци ще обявим и нови дестинации. Турнето тепърва се разгръща. Всичко актуално споделяме на сайта си https://rocksensation.live", споделят продуцентите Деян Василев и Николай Лозанов.

"Европейските спектакли ни дават увереност, че сме създали продукт на световно ниво. Но за мен като автор най-важната среща остава тази с българската публика. Нямам търпение за вечерта в зала 1 на НДК", казва режисьорът и автор на спектакъла Николай Йорданов.

Билети все още може да бъдат открити в мрежата на Eventim.

