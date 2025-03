Геният на американския авангарден рок Тоби Драйвър отново в София

Създателят и фронтмен на групите Kayo Dot и Maudlin of the Well пристига у нас 7 години след последното си гостуване – с две групи, включващи общо няколко легендарни инструменталисти от съвременната прогресив сцена от САЩ, Мексико и Великобритания. Концертът ще бъде на 12 март 2025 (сряда) от 20:00 ч. – Зала "Сингълс" на НДК (вход А4, дясно), съобщават организаторите от Alarma Punk Jazz.

Тоби Драйвър, създателят на митичните чудовища Kayo Dot и Maudlin of the Well, един от най-оригиналните композитори в съвременната американска авангардна рок музика, удивителен вокалист, текстописец, мултиинструменталист, пристига за (ако броим правилно) пети път в България. От предишните четири гостувания три пъти свири в София по покана на концертната серия "Аларма Пънк Джаз" на БНР (през 2016 - веднъж с триото си и веднъж с Kayo Dot – и после през 2018 за 10-годишнината на "Аларма"), а още през 2012 го гледахме и като басист на друга супергрупа - Secret Chiefs 3 на Трей Спруънс (тогава – по покана на Secret Cheese).

Още: Супергрупата The Halo Effect обявиха първи концерт в България

Подробности за концерта

На 12 март (тази сряда) пристига отново не с един, а с цели два от проектите си – на сцената на Зала "Сингълс" на НДК Тоби ще излезе в два отделни сета с актуалното си трио за трансцендентален авангард Alora Crucible и с песните си. А за да бъде вечерта още по-богата, ще има и още един сет – откриващ, от неговия британски брат-близнак (и много добър приятел на "Аларма") – пианиста и автор на песни Ник Хъдсън (създателя на групата The Academy Of Sun в Брайтън), понастоящем живеещ в Тбилиси, Грузия.

Останалите музиканти на сцената са:

- самият Тимба Харис (Mr. Bungle, Secret Chiefs 3, Kayo Dot) – цигулка

- мексиканската клавиристка Ана Кристина Перес Очоа (участваща в записите и на двата проекта)

- Сам Гутерман - барабанистът на Maudlin of the Well, свирил и в двата легендарни албума на Kayo Dot и Тоби "Choirs Of The Eye" (2003) и "In The L..L..Library Loft" (2005), издадени от Джон Зорн.

Поради наситената програма на сцената (три отделни концерта от по 45 минути), а и на турнето на музикантите, които същата вечер, буквално след слизането си от сцената пътуват за Атина, вратите на Зала "Сингълс" на НДК ще отворят малко по-рано от обикновено – в 20:00 ч., а началният час ще е 20:30 ч.

БИЛЕТИ има в EpayGo и на касите на EasyPay. Първите 30 са по 30 лв. После редовната цена е 35. И в деня на концерта ще са по 40 лв.

Още: Кубински ритми с The Sons of Buena Vista в Пловдив на 21 юни