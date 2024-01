Киану Рийвс и групата му Dogstar ще свирят на сръбски фестивал през юни

Организаторите съобщиха още, че на Arsenal Fest, който ще се проведе в Крагуевац от 27 до 29 юни, ще се представят 60 изпълнители от Сърбия, региона и света, предава БГНЕС.

Снимка: Getty Images

Алтернативната група Dogstar от Лос Анджелис се състои от Брет Домроуз и Робърт Мейлхаус заедно с Рийвс и поднови дейността си миналата година с издаването на албума "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" и обявяването на турнето им.

