Групата на Киану Рийвс тръгва на турне. Ще дойде ли в България?

Групата е създадена през 90-те години и е определяна като алтърнатив рок. Китарист и вокалист на бандата е Брет Домроуз, барабанист е Роб Мейлхаус, а Киану Рийвс е басистът.

В официален прес рилийз от групата написаха: "Много сме развълнувани да представим отново Dogstar с новия сингъл "Everything Turns Around". На нас това парче ни звучи като забавна лятна песен. Заредено е с позитивни послания и се надяваме, че настроението му ще направи деня ви по-хубав. Това е едно от любимите ни парчета за свирене на живо и нямаме търпение да го споделим с вас на предстоящото ни турне."

Снимка: Getty Images

"Everything Turns Around" е част от новия албум на Dogstar, озаглавен "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees". Очаква се да излезе в началото на октомври и така групата ще има три издадени албума. Първият албум "Our Little Visionary" излиза през 1996 г., а през 2000 г. е издаден "Happy Ending".

Турнето на групата стартира през август и ще има дати в САЩ и Япония.

