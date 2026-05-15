Благодарност към България: Вижте първата реакция на DARA след класирането (ВИДЕО)

Благодаря ви за всичката любов и подкрепа, която ми пращате. Усетих я на сцената и със сигурност искам да го направим заедно още веднъж.

Това бяха първите думи на DARA след като класира България за големия финал на "Евровизия".

Изпълнителката на "Bangaranga" беше много щастлива, че успя да се нареди сред 10-те най-добри изпълнения във вчерашния полуфинал. DARA откри вечерта с ударна доза танци и настоение, което беше оценено високо от публиката и професионалното жури.

Още: България се класира за финала на "Евровизия"! (ВИДЕО)

"Благодаря ви за цялата подкрепа от България, всички българи извън България също така. Обичам ви и ще се видим на финала", заяви тя пред медиите веднага след класирането си.

Шеметният полуфинал

DARA излезе на сцената пред мултимилионната зрителска аудитория на конкурса заедно с четирима танцьори. Хореографията, която изпълниха, е дело на прочутия шведски хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Nemo.

Освен България, снощи на сцената на "Евровизия" се качиха още Азербейджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Албания, Малта и Норвегия.

10-те финалисти от втория полуфинал са:

България

Украйна

Норвегия

Австралия

Румъния

Малта

Кипър

Албания

Дания

Чехия

На финала ще участват и класиралите се от първия полуфинал - Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Там ще видим и класиращите се директно Франция, Италия, Великабритания, Германия и домакинът Австрия.

След фурора на сцената: DARA се изстреля при букмейкърските залози за победа на "Евровизия" (ВИДЕО)