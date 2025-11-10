Войната в Украйна:

Visions of Atlantis, Korpiklaani и още нови групи стават част от Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

10 ноември 2025, 11:25 часа 254 прочитания 0 коментара
Visions of Atlantis, Korpiklaani и още нови групи стават част от Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

Шестото издание Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а година. Към вече обявените Helloween и Twisted Sister се включват още шест банди, две от които идват за първи път в България, обявиха организаторите на фестивала.

Още: Ден преди Hills of Rock 2026: Слушаме Sabaton, Savatage, Epica и SEVI на 23 юли в Пловдив

Австрийските симфометъл, Visions of Atlantis ще видим в деня на Twisted Sister на 10 юли. Пригответе се да отплавате с мултинационалната пиратска метъл машина, която пренася кинематографични, епични приключения на сцената. Всички фенове ще се присъединят към Армадата и ще се насладят на истории за сила, издръжливост и неизследвани морета.

На този ден за първи път в България ще видим американската хард рок банда от New York – AMH (Adam and the Metal Hawks), чийто вокалист е Adam Ezegelian - финалист от шоуто "American Idol".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Фолкметълите от Финландия, Korpiklaani ще видим във втория ден на фестивала - 11 юли. Известни преди като Shamaani Duo и Shaman. за разлика от други фолк метъл банди, които започват с метъл и после добавят фолк, Korpiklaani стартират с фолк, преди да добавят и метъл към звученето си. Името на групата на фински език се превежда "Клан от пустошта", а в разговорния език "korpi" означава тъмна стара гора.

Англичаните от Gloryhammer ще са ко-хедлайнери на Helloween в последния ден на фестивала - 12 юли. Стилът им се определя като симфоничен пауър метъл. Всеки член на бандата пресъздава различен герой и групата има изключително сценично присъствие. Преди тях за първи път в България, ще видим шведската слийз рок банда Hardcore Superstar, създадени през 1997-а с единадесет студийни албума до момента. Швейцарската изцяло дамска пауър метъл банда Burning Witches е последната група засега, обявена за 12-и юли. 

Още: Helloween ще са първият хедлайнер на фестивала Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете на официалния сайт: https://midalidarerock.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
фестивали концерти Midalidare Rock in the Valley
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес