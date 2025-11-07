Концерт на QUARTO Quartet и Мартина Табакова представя: "Шопен – Владигеров – Елфман"

След впечатляващия си сезон по световните сцени – от легендарната зала "Олимпия" в Париж, през редица европейски столици като Дъблин и Лисабон, до новите им предстоящи проекти с "Мистерията на българските гласове", музикантите от Quarto Quartet се завръщат на софийска сцена с концерт, който обещава емоция, дълбочина и виртуозност. Само дни след изключително успешното си участие в препълнената зала на НДК с група МОЛЕЦ и техния етно-фюжън проект, "хамелеоните" на българската камерна музика ще се преобразят отново – този път в изтънчен класически състав. Заедно с изключителната пианистка Мартина Табакова, те ще представят програма, която обединява трима велики творци: Фредерик Шопен, Константин Владигеров и Дани Елфман.

Концертът "Шопен – Владигеров – Елфман" обещава не просто среща между епохи и стилове, а истински музикален разказ за това как класиката продължава да вдъхновява и да се преражда в нови форми – от романтизма до съвременния филмов език.

Още: Неподражаемите Incognito в зала 1 на НДК през март 2026 г.

Записите на Quarto Quartet с музика на Шопен са сред най-популярните онлайн и в специализираните класически платформи. Петнадесет години след тяхното първо изпълнение на това емблематично произведение, музикантите го възраждат в нов, концептуален формат на сцената на Зала "България".

Програма с три свята и една нишка

Първата част ще започне с Триото на Фредерик Шопен, неслучайно избрано заради честите музикални препратки към Шопен в творчеството на Дани Елфман – един от най-популярните филмови композитори на нашето време. Самият Елфман дори е писал произведение със заглавие "In the Style of Chopin".

Още: Виена Шьонбрун Оркестра с втори коледен концерт в София!

Втората част ще предложи българска премиера на Клавирния квартет на Елфман, чиято световна премиера бе представена от Berlin Philharmonic Piano Quartet. Това ще е първото му изпълнение у нас.

Между двата свята – на романтизма и съвременната филмова музика – публиката ще чуе световна премиера на нова творба от Константин Владигеров. Младият композитор, известен със своето джаз-дуо Wladigeroff Brothers и отличителния си стил, създава специално за този концерт произведение, което ще свърже звучността на Шопен с духа на Елфман – но с неповторим български отпечатък.

Програма: Фридерик Шопен – Трио; Константин Владигеров – Клавирен квартет (световна премиера); Дани Елфман – Клавирен квартет (българска премиера)

Изпълняват: Мартина Табакова – пиано; Иван Пенчев – цигулка; Татяна Тодорова – виола; Димитър Тенчев – виолончело

Билети ще откриете в мрежата на Eventim.bg.