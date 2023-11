Маестро Роберто Молинели за предстоящия концерт “Thriller – историята и легендата за Майкъл Джексън”

"Концертът ще разкаже историята на Майкъл Джексън, като започне с първия му голям хит "Blame It On The Boogie", който изпълнява заедно с братята си в The Jackson 5." – споделя Молинели – "Ще завършим с "Heal The World", ще чуем, разбира се и "We Are The World", "Smooth Criminal", "Thriller", "Beat It", "Bad" – много от най-големите му хитове. Ще преминем през живота му и ще отбележим огромната му заслуга по темата за опазването на планетата. Това е важна част от посланието на концерта на фона на всички красиви песни, които ще чуем."

Снимка: Monte Music

Роберто Молинели гостува за първи път в България, а след репетицията с орекстъра на Варненска опера е спокоен, че музиката на Майкъл Джексън ще звучи вълшебно. Определя музикантите ни като колаборативни и талантливи. Прецизен във всеки детайл диригентът обяснява избора на солисти за концерта – "С Майкъл Джексън, разбира се, имаме нужда от специални певци, защото той пее много специални песни – не само като мелодия, а и като темпо. В спектакъла пеят Матия Шаша и Клариса Вичи – двама много популярни италиански певци, те са едни от най-добрите изпълнители на такъв тип музика. Винаги лично и с огромно внимание подбирам певците за всеки отделен проект, който създавам."

Молинели е известен в цял свят с невероятния си усет към кросовър концертите. Музикантът гордо отбелязва, че такъв тип проекти са негова запазена малка. Започва да пише рок, поп и джаз за симфоничен оркестър в далечната 2003-та и е пионер в областта. В наши дни обаче такъв тип комбинации са все по-често срещани. През годините е правил концерти с музиката на Pink Floyd, Queen, Metallica, Deep Purple, Принс, Дейвид Боуи и др.

"Оркестърът е най-древният инструмент в историята." – отбелязва Молинели – "Така че симфоничният оркестър внася нещо много специално във всяка поп или рок мелодия". На въпроса "Ще накарате ли публиката да танцува?", талантливият музикант отговаря: "О, да, ще я накараме да танцува и да пее! Бъдете готови! В един определен момент оркестърът ще спре и ще чуем как пее само публиката."

Билетите за мултимедийния спектакъл "Thriller – историята и легендата за Майкъл Джексън" във Варна вече са разпродадени, все още има билети за събитието в София на 17 ноември. Налични са в мрежата на Eventim и Билетен център - НДК.