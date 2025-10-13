Войната в Украйна:

Мила Георгиева и "Колеция Stradivarius" на 28 октомври: Цигулки, които разказват истории

На 28 октомври 2025 г. започва едно от най-вълнуващите събития в програмата на 25-ия "Европейски музикален фестивал" в София – цикълът от три концерта "Колекция Stradivarius", който почитателите на висшето цигулково майсторство вече очакват с нетърпение. Поредицата ще презентира трима брилянтни български цигулари в партньорство с Оркестър Cantus Firmus, всеки от които с таланта си е извоювал правото да свири на музикален инструмент от най-висша класа.

Честта да открие цикъла се пада на прекрасната Мила Георгиева – една от най-харизматичните дами в българската класическа музика. Нейната сценична кариера е ярко доказателство, че една съвършена цигулка разкрива своята индивидуалност постепенно, след дълга и предана работа с нея.

Когато през 2002 г. Мила Георгиева (тогава на 26 години) печели конкурс за Симфоничния оркестър на Радио Щутгарт (днес SWR Symphonieorchester), тя става най-младият концертмайстор в историята на ансамбъла. Тази позиция ѝ носи голямата привилегия да получи за ползване уникален инструмент, изработен от великия италиански лютиер Антонио Страдивари. Така се спазва традицията в оркестъра – историческата цигулка, датираща от началото на XVIII век, винаги да служи на концертмайсторите, като се предава от по-възрастните към по-младите им наследници. Историята ѝ трудно може да се проследи в годините, но според данните на аукционна къща Tarisio, в края на ХХ век тя става притежание на регионалната банка Landeskreditbank Baden Württemburg със седалище в Щутгарт, която купува цигулката през 1988 г.

Мила Георгиева и една необикновена цигулка

Ето какво казва днес самата Мила Георгиева за своя "Страдивариус": "Цигулката е от Златния период на Страдивари. Дадена ми е за ползване от немска банка. За мен ежедневното свирене на този инструмент е докосване до красота, изтънченост и история."

Мила Георгиева ще представи изключителните качества на своята цигулка в една вълнуваща музикална програма, която съчетава изтънчената красота на бароковата и класическата музика с огнената страст на тангото. Слушателите ще чуят прочутото Адажио от Томазо Албинони, както и две любими оркестрови произведения – Дивертименто в ре мажор, KV 136 от Волфганг Амадеус Моцарт и Соната № 1 в сол мажор от Джоакино Росини. Във втората част на вечерта Мила Георгиева ще разкрие богатство от образи и емоции в прочутия цикъл "Годишните времена на Буенос Айрес" от Астор Пиацола – четири пиеси, създадени по различни поводи в периода 1965–1970 г. На концерта ще прозвучи транскрипцията за цигулка и струнен оркестър на руския композитор Леонид Десятников, който, търсейки аналогиите с "Годишните времена" от Вивалди, вплита във всяка част кратки цитати от бароковия цикъл.

Билети за концерта на Мила Георгиева в зала "България" (начален час 19:30) са налични на Ticketsbg.com и на касата в залата. До 28 октомври е активна възможността за закупуване на абонамент за цялата "Колекция Stradivarius", който предоставя 20% отстъпка от стандартната цена на билетите.

"Европейски музикален фестивал" 2025 се реализира от "Кантус Фирмус" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2025 г. Почетен патрон на "Колекция Stradivarius" е г-н Росен Желязков, министър-председател на Република България.

Коя е Мила Георгиева

Родена в семейство на музиканти, тя учи при Дороти Дилей и Чо Лианг Лин в "Джулиард Скул" в Ню Йорк, както и при Ифра Нийман в "Гилдхол Скул" в Лондон. Била е солистка на Гевандхаус оркестър в Лайпциг под диригентството на Курт Мазур и Херберт Бломщед, на Бамбергския симфоничен оркестър с Жорж Претр, на Тонхале оркестър под диригентството на Ричард Хикокс, както и на Цюрихския камерен оркестър, оркестрите на Белгийското радио, Нидерландското радио и телевизия, Камерния оркестър "Ференц Лист" в Будапеща, Симфоничния оркестър RIAS и други.

От сезон 2002/2003 Мила Георгиева е първи концертмайстор на Симфоничния оркестър на Радио Щутгарт (SWR Symphonieorchester). Нейната кариера в България през последните две десетилетия е тясно свързана с Оркестър Cantus Firmus (Оркестър на Класик ФМ радио). Тя свири за първи път като солистка на състава през 2004 г. в емблематичния цикъл "Концертмайсторите". През следващите години изпълнява с този оркестър повечето от най-крупните концерти от цигулковия репертоар – Брамс, Бетовен, Чайковски, Сибелиус, Моцарт и др. С голям интерес от публиката бяха посрещнати и проектите ѝ от последните няколко сезона "Танго и Кампанела", "Кино и класика" и камерните програми в партньорство с Георги Черкин, Зорница Иларионова и др.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
