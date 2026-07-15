Споразумението създава възможности за обмен на знания и експертиза, съвместни социални и образователни инициативи, които свързват технологиите с музиката, културата и творческите индустрии.

МУЗИКАУТОР и Техническият университет – София подписаха споразумение за сътрудничество, насочено към по-тясно взаимодействие между творческия сектор, образованието, науката и технологиите.

Целта е принципите на авторското право, уважението към творческия труд и законосъобразното използване на музика да бъдат интегрирани във все повече сфери на обществения и икономическия живот.

Споразумението създава възможности за обмен на знания и експертиза, съвместни социални и образователни инициативи, както и развитие на общи проекти, които свързват технологиите с музиката, културата и творческите индустрии.

„Изкуството и културата имат всеобхватно въздействие върху обществото и икономиката, но тяхното развитие все по-силно зависи от технологиите. Както човешкият дух се нуждае от тяло, така и творческите идеи се нуждаят от технически решения, за да достигнат до своята публика. Това споразумение ни дава възможност да създадем по-тясна връзка между авторите и бъдещите специалисти от различни инженерни и технически специалности и заедно да развиваме среда, в която творчеството, иновациите и авторското право се подкрепят взаимно“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Сътрудничеството между МУЗИКАУТОР и Техническия университет – София поставя основа за нови пресечни точки между творчеството и технологиите и за изграждане на по-добро разбиране за стойността на интелектуалния труд в дигиталната епоха.

Техническият университет – София е най-големият образователен и научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки. В продължение на десетилетия университетът има водеща роля в развитието на инженерното образование и науката в страната и подготвя специалисти в широк спектър от технологични направления.

Партньорството е част от последователната политика на МУЗИКАУТОР за изграждане на устойчиви връзки с ключови обществени, образователни и културни институции, като Столична община, Националния футболен съюз, Столична община, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.