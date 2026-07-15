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Cavalera в София: Много жица, малко ток и желание за още

15 юли 2026, 11:30 часа 687 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Иваничка Кючукова/Licata.bg
Cavalera в София: Много жица, малко ток и желание за още

Трудно се разказва за концерт, в който е замесен някой от династията Кавалера. Трудно се говори, трудно се и ходи след това, но такива са рисковете при доброволно посещение на тежки концерти с любими метъл герои. А Макс и Игор Кавалера действително се превърнаха в герои снощи, защото пак успяха да развинтят вратовете ни и едновременно с това някак съумяха да не побеснеят от факта, че няколко пъти шоуто им беше прекъсвано, защото токът на сцената спираше.

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Но да се върнем в началото на вечерта. На 13 юли "Маймунарника" се изпълни с точно определена порода хора. Онези, в чиито погледи срещаш познатото щастие от предстоящата поредна среща с Cavalera. Няма как да ни омръзнат и това си е. Преди тях обаче получихме мощен тласък от родните любимци This Burning Day, които в стегнат сет подготвиха тълпата.

This Burning Day, фотограф: Иваничка Кючукова/Licata.bg

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С леко закъснение, което в прохладната лятна нощ не се усети, Cavalera излязоха на сцената, а публиката "пое дълбоко въздух" и се разтресе с първото парче от култовия албум на Sepultura "Chaos A.D.". Концертът, организиран от нашите приятели от Blue Hills Events, дойде именно с тази "мисия" - да ни припомни бруталния албум, който, впрочем, едва ли някой от нас някога е спирал да слуша.

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И все пак, чухме отново "Refuse/Resist", "Slave New World", "Territory" и всичко епично от "Chaos A.D." (добре де, почти всичко), за което бяхме подготвени и чакахме с нетърпение. Онова, за което не бяхме подготвени обаче, беше техническият проблем, който се случи по време на концерта и откровено ядоса хората пред нея (със сигурност и хората на нея).

Фотограф: Иваничка Кючукова/Licata.bg

Токът спря няколко пъти и ми е ясно, че технически проблеми се случват и на по-малките концерти, и на грандиозните музикални събития по света и у нас. Да не забравяме, че преди по-малко от месец мащабното шоу на Iron Maiden в Париж беше съсипано от спиране на тока и почти едночасово "мълчание в мрак", така че, да, случват се такива неща.

Уви, многократното прекъсване на концерта на Cavalera доведе и до токов удар за настроението на много от нас, макар че бързо успявахме да се върнем "в играта" след всяко спиране на музиката.

Иначе, Макс и Игор Кавалера - когато и да дойдат, където и да ни поканят, ние ще ги очакваме и ще ги посрещнем както подобава. Защото ни остана желание за още музика с печата "Cavalera" и тяхната енергия - груба, мощна и първична. Точно каквато успя да улови в своите превъзходни снимки Иваничка Кючукова от любимите ни Licata.bg. Разгледайте снимките в тяхната галерия, за да усетите емоциите от концерта още по-добре.

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Макс Кавалера концерти Cavalera авторски Игор Кавалера
Неда Ковачева
Неда Ковачева Редактор
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