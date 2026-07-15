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Бьорн от АBBA: Използването на човешкото творчество от ИИ минава първо през съгласие

15 юли 2026, 11:19 часа 1394 прочитания 0 коментара
Снимка: МУЗИКАУТОР
Бьорн от АBBA: Използването на човешкото творчество от ИИ минава първо през съгласие

Човешкото творчество не е враг на изкуствения интелект. То е причината изкуственият интелект да съществува, каза от трибуната на AI for Good 2026 в Женева, организиран от ООН легендарният творец и президент на CISAC, Бьорн Увелс

Творците трябва да получават възнаграждение още в момента, в който техните произведения се използват за обучение на системи с изкуствен интелект, а не едва при създаването на крайния продукт. Тази позиция защити Бьорн Улвеус — един от основателите на ABBA и президент на Международната конфедерация на авторите и композиторите CISAC — във встъпителната си реч на глобалния форум AI for Good 2026 в Женева.

Според него въпросът не е дали новите технологии трябва да бъдат приемани, а при какви условия се използва човешкото творчество. Основните принципи трябва да бъдат съгласие, лицензиране и справедливо възнаграждение за авторите и правоносителите.

Генерираният от AI продукт обикновено не е копие на конкретна песен, а нов синтез, изграден върху огромен обем от човешко творчество. Затова правилният подход не е да се търси връзка между всеки отделен резултат и конкретно произведение, а предварително да се лицензират музикалните каталози, използвани за обучението на моделите, и авторите да получават справедлив дял от приходите.

„Една технология е добра, когато хората, чийто труд я е направил възможна, не са заличени от нея, когато са дали съгласието си и когато получават дял от създаденото“, заяви Бьорн Улвеус.

Като работещ модел президентът на CISAC посочи колективното управление на права. Организациите за колективно управление вече разполагат с инфраструктура за лицензиране на големи музикални каталози, събиране на възнаграждения и разпределянето им към авторите и правоносителите.

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Според Улвеус част от приходите на AI компаниите може да се насочва към творците, чиито произведения са използвани при обучението на моделите.

„Човешкото творчество не е враг на изкуствения интелект. То е причината изкуственият интелект да съществува“, подчерта той. Идеята е, че творчеството сътворено от човека служи за захранване с базови данни в системите за технологичните компании. Трябва да ни бъде платено за това, което е било въведено“, заяви той.

Международният форум AI for Good 2026 („ИИ завинаги“ 2026) е новосъздадената платформа на Организацията на обединените нации (ООН) за въвеждане, използване и предложения за етична регулация на изкуствен интелект.

Основна роля в дебата, свързан с ИИ, заемат теми като отговорната иновация и използването на човешкото творчество. То трябва да се случва със съгласието на авторите, със заплащане на лиценз за неговото ползване и със отчисляването на възнаграждения за творците, с което се обучават моделите. Според публикациите в сайта на AI for Good 2026, на форумът са присъствали представители на големи технологични организации, като а NVIDIA, Stability AI, Udio и Splice.

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МУЗИКАУТОР
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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