Музикаутор: Разходването на публични средства без гарантиране на авторските права е системен проблем в културната политика

Дебатът за ефективното разходване на публични средства в творческия сектор отново изведе на преден план дългогодишния проблем с липсата на реален контрол при финансирането на културни събития.

МУЗИКАУТОР многократно адресира този дефект в системата към Министерство на културата, Национален фонд „Култура“, общинските администрации и други компетентни институции, които финансират или организират събития с обществен ресурс.

Практиката показва, че значителен брой от тях – концерти, фестивали и други публични прояви с музикално съдържание – се реализират, без да бъдат предварително уредени авторските права, както изисква законът.

Този проблем не е изолиран и няма цялостно решение още от самото приемане на Закона за авторското право и сродните му права през 1993 г.

Десетки общини и организатори продължават необезпокоявано да провеждат събития със защитен музикален репертоар без необходимите лицензи, с което пряко се ощетяват авторите на музика и текст – ключов сегмент от културната индустрия.

Особено притеснителен е фактът, че тази практика се наблюдава и при проекти, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Въпреки че разходите за авторски права са допустими, до неотдавна липсваше ефективен механизъм, който да гарантира, че тези права действително се уреждат преди реализацията на събитията. Това поставя под въпрос не само законосъобразността, но и устойчивостта на публичните инвестиции в културата.

Дадените от Министерството на културата през 2026 г. предписания за въвеждане на механизъм за предварителен контрол представляват важна стъпка в правилната посока. Те са признание за съществуването на проблема и създават предпоставки за по-голяма прозрачност и отчетност при разходването на обществен ресурс.

Необходимо е обаче тези мерки да бъдат последвани от реални и последователни действия. Спазването на авторското право не е формалност, а задължително условие за справедливо функциониране на културния сектор.

Когато държавни и общински институции финансират и организират събития, те носят отговорност не само за тяхното провеждане, но и за законосъобразното използване на музикално съдържание.

„Липсата на контрол води до изкривяване на средата, в която авторите остават без възнаграждение за труда си, а коректните организатори са поставени в среда на нелоялна конкуренция. Това възпрепятства устойчивото развитие на културната индустрия“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Решаването на този проблем изисква ясен институционален ангажимент, координация между всички отговорни органи и нулева толерантност към нарушенията. Само така може да се гарантира, че публичните средства се разходват прозрачно, ефективно и в съответствие със закона – в полза на цялото общество и с уважение към труда на творците.