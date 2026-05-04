Свитъци от времето на Исус ще бъдат изложени в музей във Вашингтон: Учени разкриха значението им

Няколко древни фрагмента от библейски текстове, или така наречените свитъци от Мъртво море, ще бъдат изложени в Музея на Библията във Вашингтон през май и ще продължат до септември.

Книгата на Исая

Според „Дейли Мейл “ новата изложба ще представи редки текстове, включително фрагменти от Книгата на Исая. Тези редки фрагменти са били преписани от книжници около първи век сл. Хр. и са написани на иврит върху кожа, като е запазен текстът на няколко глави. Книгата на Исая е важно пророческо произведение, предупреждаващо за съд над грешните народи. Тя съдържа и пасажи, за които християните вярват, че предсказват идването на бъдещия Месия. Колекцията ще включва и апокрифно разказване за раждането на Ной, откъси от еврейската книга на Товит и фрагменти от свитъци с филактерии, носени някога по време на молитва.

Прочетете също: Исус е бил женен за Мария Магдалена и са имали две деца

Директорът на музея Боби Дюк нарече свитъците от Мъртво море най-голямото археологическо откритие на всички времена.

История на свитъците

Открити през 1947 г. в пещерите Кумран близо до Мъртво море, свитъците представляват приблизително 1000 древни ръкописа, запазени в хиляди фрагменти. Те са били написани върху пергамент, направен от животинска кожа, както и върху папирус и тънки метални листове.

Текстът върху свитъците е представен на четири езика: иврит, арамейски, гръцки и набатейски, езикът на древния набатейски народ.

Въпреки това, малко се знае за самите писари, тъй като те не са подписвали произведенията си.

Риса Левит, изпълнителен директор на Музея на библейските земи на Израел и един от кураторите на изложбата във Вашингтон, каза, че тя е предназначена да помогне на хората да си представят по-добре света, в който са създадени свитъците:

„Искаме обществеността да разбере мястото, географията и историческия контекст, така че когато види свитъците, да може да ги разбере по-добре.“

Учени възстановиха изгубен библейски ръкопис

Преди откриването на свитъците от Мъртво море, най-старите известни копия на Светото писание датират от около 1000 г. сл. Хр., което означава, че текстовете, открити през 1947 г., доближават учените с повече от хилядолетие до произхода на Библията.

Какво още ще бъде показано в музея? Изложбата включва и апокрифа на Битие, свитък от Мъртво море, който добавя подробности към историята за раждането на Ной, неоткрити в традиционните писания. По-конкретно, текстът описва опасенията около необичайния външен вид на Ной и страховете на баща му, който се съмнявал в произхода на детето.

В изложбата са включени и части от Книгата на Товит – древен еврейски текст, считан за част от апокрифите, който разказва истории за вяра, изцеление и божествено напътствие.

Какво друго можете да видите на изложбата? В допълнение към свитъците, изложбата представя няколко впечатляващи артефакта, свързани с древен Йерусалим, включително масивен паважен камък – част от поклонническия маршрут от първи век, по който поклонниците са пътували от Силоамския басейн до Храма.

Изложен е и Магдаленският камък – богато украсена платформа, за която се смята, че е поддържала свитъците на Тората в синагогата в родния град на Мария Магдалена на брега на Галилейското езеро. Едната страна на камъка е с подробна резба на менората от Йерусалимския храм.

В самия край на изложбата ще бъде изложен 1,8-тонен камък от Йерусалим, взет от самия Храмов хълм.

1200-годишна монета разкрива неочаквана връзка между викингите и Исус