Войната в Украйна:

Важно за пенсиите: Ето кога изплащат пенсиите за май

30 април 2026, 8:57 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изплащането на пенсиите през май 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък) и ще завърши на 20 май (сряда). Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 май 2026 г. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

На 5 май (вторник) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец април.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май (петък).

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пенсионери НОИ Пенсии
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес