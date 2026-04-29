Елия Тодорова се завръща с най-личния си сингъл "Беше през април" (ВИДЕО)

29 април 2026, 13:26 часа 518 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
След период на съзнателно отдръпване от публичното пространство, Елия Тодорова се завръща не само с нов сингъл, но и с ясно заявен нов етап в кариерата си, ориентиран към жива музика, свирене с банда и по-плътно поп рок звучене. Песента поставя фокус върху вътрешния свят на младия човек, неговите съмнения, паузи и трудния избор да продължи напред. Елия изследва онзи тих, почти невидим момент, в който промяната започва отвътре.

"Беше през април" се появява след творческа пауза от предишния сингъл на изпълнителката "Направен за мен". Именно в това отдръпване се ражда текстът на новата песен, като естествено продължение на вътрешен диалог. Фразата от текста "спасявах себе си в самота" не е метафора, а реално преживяване, в което личният разговор със себе си излезе на преден план - споделя тя.

Конкретният импулс зад песента идва от реална случка на 24 април - ден, в който Елия предприема пътуване към Витоша, за да се срещне с човек, подал ѝ ръка в труден момент. Откровена докрай със своята публика Елия не крие, че този човек е музикантът Даниеле Фебо, който е и част от нейната банда и който присъства както много лично в живота ѝ, така и в самия проект.

Това е човекът, който ме кара да пиша музика, вдъхновява ме и ме кара да се усмихвам, казва Елия. В този контекст репликата от песента "даваш смисъл да съм силна" придобива ново значение, като осъзната лична отговорност.

Музиката и текстът на "Беше през април" са създадени в сътрудничество с Павел Николов, когото Елия Тодорова работи последователно и в предишни проекти. Звученето следва посока, в която изпълнителката все по-ясно разпознава себе си - жива банда, китари и барабани, с влияние от рок музиката, с която израства.

Видеото към "Беше през април", режисирано от Тодор Бургов и Георги Марков, разгръща визуален разказ, изпълнен със символи. Вдъхновението от "Даровете на влъхвите" на О. Хенри е разпознаваемо, а пространствата в клипа са показани като различни състояния: затвореното и статичното се противопоставят на движението и търсенето на връзка. Не обичам да се казва всичко директно, искам хората да го почувстват сами, допълва Елия и добавя - За да видиш звездите, трябва да видиш тъмнина в небето. От нас зависи как ще я прегърнем и дали ще ни отведе към светлината.

Самата изпълнителка участва активно в създаването на видеото освен като дизайнер на костюмите и в изграждането на визията, грима и сценографията. В проекта се включват и най-близките ѝ хора: Мария-Радена Божкова, Николай Николов, Кристиан Желев, Борис Трифонов и отново Даниеле Фебо, като пряка препратка към "подадената ръка" в историята.

В момента Елия Тодорова живее и учи в Рим, където е приета в изключително конкурентната специалност Jazz Vocals and Songwriting, в най-добрата академия за джаз музика в Италия Saint Louis College of Music. Красивата българка не спира да се развива в международна музикална среда. В Италия тя вече реализира и първия си самостоятелен концерт под собствено име в Alexanderplatz Jazz Club - сцена с утвърдено място в джаз културата. На нея Елия излезе с международна банда, водена от барабаниста Саша Машин, като представи авторската си музика.

Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика Елия Тодорова Елия
