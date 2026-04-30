НА ЖИВО: На ход е Румен Радев! 52-рият парламент започна работа (ВИДЕО)

52-рият парламент положи клетва и започна работа с очакванията за бързо излъчване на редовно правителство от едноличния и безапелационен победител "Прогресивна България". Депутатите на Румен Радев са с най-многобройната парламентарна група от 131 депутати, следвани от тази на ГЕРБ-СДС с 39 и ДПС с 21. Часове преди да удари първия звънец пък коалицията ПП-ДБ се раздели на две парламентарни групи - 21 за "Демократична България" и 16 за "Продължаваме промяната". Последни по численост са от "Възраждане" с 12 депутати.

Actualno.com проследява на живо първия работен ден на новите депутати - кои са първите заявки и обещания, спешните задачи пред законодателната власт и очакванията на избирателите.