МЗ изпълни обещание към младите лекари: Създаде портал за специализанти

Това заяви служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски на представянето на онлайн портал за специализанти.

Министерството на здравеопазването представи новия електронен портал за специализанти, който за първи път събира на едно място информацията за всички свободни позиции, условията за кандидатстване и обучението.

Това стана по време на пресконференция с участието на министъра на здравеопазването доц. Михаил Околийски, заместник-министъра д-р Петър Грибнев, представители на Инициативния комитет "Бъдеще в България" и на "Информационно обслужване" АД.

Новият портал

Порталът е основа за създаването на централизирана електронна система, която ще бъде надграждана и ще позволи проследяване на целия процес по специализация.

За улеснение на младите лекари е заложена възможност за търсене на активни обяви по област, база за обучение, специалност и професионална квалификация.

"През последните два месеца започнахме да изплащаме един натрупан дълг към младите лекари, които са бъдещето на българското здравеопазване. Днес можем да кажем, че изпълнихме поетия ангажимент", заяви министър Околийски. Той подчерта, че до момента информацията за свободните позиции е била разпиляна и трудно достъпна.

"Разработихме тази платформа не просто като един нов сайт, а като централизирана система, която отговаря на потребностите на младите лекари. По време на проведените разговори те споделиха какви трудности са срещали до момента, какво очакват от този портал и смятам, че успяхме да отговорим на тези очаквания", заяви г-н Ивайло Стойчев, мениджър проекти в ИО. По думите му порталът е напълно интегриран с Национална здравноинформационна система, нейните функционалности и регистри.

Направени са и промени в наредбата

Паралелно с представянето на портала Министерството на здравеопазването обяви и проект за изменение на Наредба №1 от 2015 г.

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев, ръководител на работната група по изготвянето на промените, подчерта, че те са резултат от активен диалог с младите лекари. "Това не беше просто техническа работа по текстове. Превърнахме реални проблеми в конкретни решения", заяви д-р Грибнев.

В рамките на събитието представители на Инициативния комитет "Бъдеще в България", които бяха част и от работната група за промените по наредбата, изказаха благодарности към Министерството на здравеопазването и апелираха следващия екип за приемственост и надграждане на постигнатото.