Френският боец, който прави изключителен фурор и ще опита да спре Яник Синер

21-годишният французин Артюр Фис продължи серията си от победи и се класира за полуфиналите на тенис турнира "Мастърс" 1000 в Мадрид, правейки истински фурор на един от най-силните турнири на планетата. Френският боец регистрира деветия си пореден успех, след като на четвъртфиналите в испанската столица се наложи с 6:3, 6:4 над чеха Иржи Лехечка, а сега ще опита да спре италианския хегемон Яник Синер.

Артур Фис, който възражда френския тенис

Фис диктуваше играта от основната линия през целия мач и за 74 минути на корта не допусна нито една възможност за пробив. В същото време той успя да пречупи на два пъти Лехечка, като взе подаванията му във втория гейм на първия сет и в седмия гейм на втория сет.

"Много съм щастлив отново да бъда на полуфиналите тук, тъй като в предишните две години не успяха да спечеля дори сет. Обичам, когато условията са по-тежки и кортът е по-бавен. Знам на какво ниво съм физически и в такива условия мога да играя спокойно три или четири часа. Чувствам се много добре", каза след срещата младият французин.

За място на финала той ще играе с водача в световната ранглиста Яник Синер от Италия. До момента двамата са играли само веднъж, като през 2023 година Синер печели в два сета на турнира в зала в Монпелие. Фис също има една победа, но тя идва без игра след отказване на Синер.

