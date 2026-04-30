"Няма значение кой как се чувства, трябваше да сме заедно": Белобрадова и Пейков за разцеплението ПП-ДБ

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев обяви вчера след заседанието на коалицията, че ПП и ДБ ще се разделят на две парламентарни групи в новия парламент. В редиците на "Да, България" този ход се възприема по-скоро като грешка.

"Като член на Националния съвет на Да, България гласувах за това да се запази коалицията ПП-ДБ и да формираме обща парламентарна група. В политиката няма значение кой как се чувства. Ние се явихме заедно, хората гласуваха за нас заедно. Емоциите, личните отношения и перипетиите на народния представител не вълнуват избирателите, а го натоварват. За мен е не просто грешка това, което се случва. Това е вече правена няколко пъти грешка, включително и от нас и винаги с пагубни последици", написа във Фейсбук Елисавета Белобрадова.

"Ще отговаряме за тази "слабост" до края на политическата си кариера"

Още: Въпреки разделението: Йорданова увери, че ПП-ДБ ще имат един кандидат за президент

Тя уточни, че "има хора в интернет, които се подсмихват на това, че бяхме докрай готови да убеждаваме и да търсим единство" и виждат това дори като слабост.

"Нека. По-добре да изглеждаш, както щеш, но да си положил всички усилия за това да останем заедно. Аз съм си сложила името за това решение заедно с колегите от ДБ и ще отговарям за тази "слабост" до края на политическата си кариера. Всеки един от нас ще го направи", коментира тя.

Белобрадова даде да се разбере, че решението по-скоро е било на партньорите им от "Продължаваме промяната".

"Но каквото беше решено от колегите от ПП, беше решено. От тук насетне ще сме съмишленици в куп неща. Никога няма да чуете и прочетете коментар, който да бъде негативен. Ще работя с тях за разграждането на този ужасен модел, който направи всичко по силите си да ни раздели и не успя, както и по каузите, които ни свързват", пише още Белобрадова.

Още: Атанас Атанасов: Разделението на парламентарната група на ПП-ДБ е сериозна политическа грешка (ВИДЕО)

"Да подчиним егото си на голямата цел"

С коментар по темата излезе и Манол Пейков, който доскоро беше в центъра на скандал сред партньорите, тъй като не успя да влезе като депутат заради избора на Асен Василев той самият да влезе от листите на район Пловдив, а не от Хасково.

"Вероятно според мнозина аз съм един от хората, които би следвало най-силно да роптаят срещу коалиционното сътрудничество между "Да, България", ДСБ и ПП. Въпреки това, само преди два дни съвсем осъзнато – заедно с огромното мнозинство от членовете на Националния съвет на "Да, България" – гласувах да останем единни", обяви Манол Пейков.

"И днес, след фактическото разделяне на две парламентарни групи по настояване на ПП, продължавам да смятам, че щеше да е по-добре за България, ако можехме да намерим общ език – и да подчиним егото си на голямата цел. А тази цел е освобождаването на страната ни от всички зловещи и задушаващи свободното й развитие зависимости. Времето ще покаже дали съм бил прав", заключи още той.