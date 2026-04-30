75-метров небостъргач в "Младост": Кметът Кукурин обясни за скандалния имот

Преди днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС), кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин представи подробна позиция по казуса с имот от близо 6 декара на бул. "Александър Малинов", който през последните дни предизвика засилен обществен интерес и множество въпроси. Имотът е в режим на съсобственост между Столична община, общинското дружество "Софийски имоти" и частен собственик.

Кукурин подчерта, че в публичното пространство се създава невярно внушение относно предназначението на имота. По действащия устройствен план теренът не е предвиден за парк или зелена площ, а попада в зона за смесено застрояване.

"Не става дума за застрояване на зелена площ, а за реализиране на възможност, предвидена още преди години", обясни той.

Предложението не предвижда продажба или прехвърляне на собственост. Механизмът е учредяване на право на строеж – модел, при който инвеститорът финансира проекта, а общината получава част от изградената сграда.

"Това е стандартен подход при съсобствени имоти и липса на публичен ресурс. Алтернативата не е по-добро решение, а често – години без развитие", посочва районният кмет.

Проектът предвижда изграждане на сграда с височина до 75 метра и разгъната застроена площ около 60 000 кв. м, като част от нея ще бъде предназначена за обществено ползване, включително възможност за нова административна сграда за района.

Кметът е категоричен, че няма да има доплащане от страна на общината, а оценките са изготвени от независими лицензирани експерти, като е избрана най-високата стойност с цел защита на обществения интерес.

В позицията си Кукурин поставя и въпрос за последователността в публичните реакции. "Защо колегите от "Спаси София", които остро критикуват този проект, не защитиха обществения интерес, когато над 10 декара общински терен бяха предоставени на частна фирма? Защо тогава нямаше същия обществен шум?", попита той.

Според него, подобни различия в позициите създават усещане за двойни стандарти и отклоняват вниманието от същността на казуса.

Кукурин добавя, че остава ангажиран с ограничаването на презастрояването в междублоковите пространства и защитата на зелените площи, но подчерта, че настоящият случай е различен, защото става дума за съсобствен имот, предвиден за застрояване, с възможност за реализация без натоварване на публичния бюджет, тоест за успешно реализиране на публично-частно партньорство.

"Целта не е просто да се строи или да не се строи, а да се намери решение, което реално работи за хората в "Младост", каза в заключение той.