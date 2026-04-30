Сбогом на стария имидж: Ед Шийрън е напълно нов човек (СНИМКИ)

Британската суперзвезда Ед Шийрън шокира почитателите си, като се отказа от емблематичния си имидж с небрежно оформена рижава прическа - той неочаквано напълно обръсна главата си. В социалните мрежи изпълнителят сподели кадри от новата си визия, описвайки трансформацията като своеобразен символ на "ново начало". Чрез серия от снимки в пост в Instagram, озаглавен "Life Update Dumpington", 35-годишният певец разясни мотивите зад това смело решение. По думите му промяната отразява важни етапи в личния и професионалния му път.

"Да, обръснах си косата. Исках това да отбележи нов етап. В момента има много нови начала за мен", споделя той пред своите последователи.

Освен визуалната промяна, Шийрън разкри, че наскоро се е борил с херпес зостер. Въпреки че определя преживяването като тежко, той успокои феновете, че се чувства по-добре и постепенно се възстановява.

В момента артистът е в кратка пауза от своето мащабно световно турне "Loop Tour". Обиколката, която стартира през януари, ще продължи до декември с дати в Азия, Северна Америка и Европа. Ед не скри ентусиазма си от предстоящите изяви, заявявайки: "Нямам търпение да се върна на сцената".

Пътят към промяната

Това не е единствената голяма трансформация за певеца напоследък. Още в края на 2025 г. той изненада обществеността с атлетична фигура на корицата на "Men’s Health UK". Тогава Шийрън разказа, че е свалил близо 14 килограма, воден от желанието да бъде по-здравословен пример за децата си и да подобри общото си състояние.

