Обявиха номинациите за наградите БРИТ 2026

Номинациите за наградите БРИТ 2026 бяха обявени по време на събитие, излъчвано на живо от Co-op Live в Манчестър, Великобритания, информираха световните агенции. Оливия Дийн и Лола Янг са с най-много номинации за тазгодишната церемония - всяка от тях ще се състезава в пет от категориите, информира ДПА. Британската поп група „Пълп“ пък получи първата си номинация от 30 години насам в категорията за най-добра група. Сам Фендър, най-новият носител на наградата „Мъркюри“, бе номиниран в четири категории.

Brit Awards 2026: Lola Young and Olivia Dean lead with five nominations eachhttps://t.co/5OCRTR9ris — ITV News (@itvnews) January 21, 2026

Номинираните в различните категории

Церемонията по връчването на наградите, с водещ комедианта и актьор Джак Уайтхол, ще се състои на 28 февруари.

Лили Алън, чийто албум "West End Girl" предизвика сензация при излизането си миналата година, е номинирана в три категории – за най-добър албум, изпълнител на годината и поп изпълнител.

'West End Girl' becomes Lily's 3rd album to be nominated for Album Of The Year at the BRITS.



— Joining 'Alright, Still' and 'It's Not Me, It's You'. pic.twitter.com/RFN9pqPgQm — Lily Allen Updates (@LilyAllenHQ) January 21, 2026

Предполага се, че първият й албум от седем години насам разкрива подробности за предполагаемата изневяра на бившия й съпруг, американския актьор Дейвид Харбър.

Певицата и композитор Оливия Дийн е номинирана за най-добър поп изпълнител, артист на годината, най-добър албум за "The Art of Loving" и най-добра песен за "Man I Need".

Изпълнителката, която е на 26 години, каза, че се чувства „щуро“ с получените пет номинации и добави: „Спомням си, че гледах БРИТ по телевизията, когато бях малка, а сега, 10 години по-късно, кръгът се затваря и участието ми в церемонията по връчването на наградите ще бъде много емоционално“.

Лола Янг, чийто хит Messy й донесе номинация в категорията за най-добра песен, е номинирана и за най-добър поп изпълнител и артист на годината, както и за пробив на годината.

Тя каза, че да получи пет номинации й се струва като сън и добави: „Как е възможно това? Сънувала съм този сън хиляди пъти, така че съм почти сигурна, че будилникът ми ще ме събуди всеки момент. Това означава много за мен, толкова съм благодарна за този момент.“

Сам Фендър също е номиниран за изпълнител на годината, алтернативен рок изпълнител и най-добър албум за People Watching, както и за най-добра песен за Rein Me In – съвместната му работа с Дийн.

Певецът каза, че е благодарен за четирите си номинации и „вечно признателен“ на феновете си.

Родената в Лондон актриса и певица Синтия Ериво е номинирана за най-добра песен за Defying Gravity, с участието на Ариана Гранде от филма „Злосторница“.

Дийн и Янг се изправят пред силна конкуренция в категорията „Артист на годината“, която е доминирана от жени, включително Джейд Търлуол, Пинк Пантерс и Селф Естийм.

Рапърът и продуцент Джим Легксаси получава номинация в категорията „Пробив“, където се състезава с Бари Кан'т Суим, ЕсДиКид, Янг и Скай Нюман, неотдавнашната победителка в класацията Sound Of 2026 на BBC Radio 1.

„Пълп“, които са номинирани за най-добра група – както и през 1996 г., когато не я получиха – ще се състезават с „Ласт Динър Парти“, „Ует лег“, „Уолф Алис“ и „Слийп Тоукън“.

Певицата на „Уолф Алис“ Ели Роусел заяви, че е „поразенa“ от трите номинации на групата, добавяйки: „Когато бях тийнейджърка, работех като сервитьорка на BRIT, обслужвах масата на „Пусикет долс“. Странно е да се върна като номинирана, за което съм много благодарна.“

В категорията за най-добър албум Дейв е номиниран за The Boy Who Played The Harp, заедно с „Улф Алис“ за The Clearing и албумите на Дийн, Алън и Фендър.

Джим Легсейси е номиниран и за най-добър хип-хоп/грайм/рап изпълнител – заедно с Дейв, Central Cee, Литъл Симз и Лойл Карнър – а също така е номиниран и за R&B изпълнител. В тази категория са номинирани също Kwn, Mabel, Sasha Keable и Sault.

В категорията „Песен на годината“ Azizam на Ед Шийран се състезава със Survive на Луис Капалди, Where Is My Husband? на Рей и Family Matters на Скай Нюман.

Ordinary на Алекс Уорън се състезава с американски попзвезди като Тейлър Суифт, Чапъл Роан и Сабрина Карпентър в категорията „Международна песен на годината“.

Източник: БТА