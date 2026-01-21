Специални гост изпълнители в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"

Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева - VICTORIA ще бъдат гост звезди в първия етап от националната селекция на БНТ за избор на български изпълнител и песен, които ще представят България в конкурса "Евровизия 2026". Специалната музикална шоу-програма е тази събота, 24 януари, от 21:00 ч. по БНТ 1 с водещи Боряна Граматикова и Георги Любенов, както и Владимира Илиева, която ще показва на зрителите емоциите зад кулисите на бляскавата сцена.

Етапите

Националната селекция за "Евровизия 2026" ще се проведе в три етапа. В музикалната надпревара участват: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL и Veniamin.

В първия етап – на 24 януари, събота, от 21:00 ч. по БНТ 1 – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през специалната платформа на БНТ eurovision2026.bg.

Във втория етап – на 31 януари, събота, от 21:00 ч. по БНТ 1 – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. Той също ще бъде определен чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през платформата.

В третата, финална фаза – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за конкурса „Евровизия 2026“. Песента, която ще представя България във Виена, отново ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през платформата.

През 2026 г. във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал в австрийската столица е на 16 май.