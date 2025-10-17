Броени дни до гостуването на бачата звездата Dani J в България на 1 ноември в City Stage

Остават само 15 дни до дългоочаквания концерт на Dani J (Дани Джей) – най-известният европейски бачата изпълнител, когото ще видим в столичния клуб City Stage на 1 ноември 2025 г. Международно признатият артист тази години направи световно турне и изнесе точно 39 концерта, преди да зарадва българските любители на латино музиката и по-специално на бачатата със своя 40-и концерт за 2025 г. и четвърти изобщо в България.

"Dani J беше за първи път в България през октомври 2019 г., когато по повод 4-тата година на Sofia Touch Team, основателят, треньор и директор на Sofia Touch Team - Алена Щерк, го покани в България", каза пред Actualno.com организаторът на концерта Любомир Методиев.

Сега, 6 години по-късно, се отбелязват десет години Sofia Touch Team - първият и единствен в България отбор от голямото семейство на американската танцова компания Island Touch Dance Academy, с творчески директори световноизвестните танцьори и хореографи Хорхе Бургос (Ataca) и Таня Кесинджър (La Alemana).

В памет на Алена Щерк

"Събитието се организира и в памет на Алена Щерк, без която нито Sofia Touch Team щеше да бъде създаден през есента на 2015 г., нито любителите на бачатата щяхме да имаме невероятното удоволствието да видим на живо и да попием всяка една стъпка на невероятните Ataca & La Alemana в София и Пловдив по-рано през същата 2015 г. Можеше и Dani J да няма толкова популярност в България, ако тя и Sofia Touch Team не се бяхме влюбили в неговата Como Te Atreves, през 2017 г. на фестивала Bachata day в Милано, а след това Али го покани за нашия 4-ти рожден ден", каза още Любомир Методиев, който също е част от отбора и близък приятел на Алена Щерк, която беше зловещо убита в края на май 2022 г.

Билетите са на привършване, но все още може да се намерят в мрежата на Bilet.bg – като до 24 октомври те ще се продават на цена 105 лв. за единичен билет, 180 лв. за двоен билет и билет за 5 души, но се плаща цената на 4 или 420 лв. След това до 21:00 ч. на 31 октомври или 24 часа преди концерта билетите ще са с цена – 120 лв. При изчерпване на предвидената бройка билети на място няма да бъдат продавани.