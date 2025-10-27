Предизвикателство в TikTok с дезодоранти уби 12-годишно момче

12-годишно момче почина, след като се включи в популярното предизвикателство в TikTok, известно като "Chroming" или "Huffing". Тази практика включва вдишване на газове от аерозоли или дезодоранти с цел да се постигне психоактивен ефект. Починалото момче се казва Оливър Горман и е от Великобритания.

Как се е случил фаталният инцидент

Оливър се прибрал вкъщи на 5 май вечерта, след като прекарал няколко дни на почивка със семейството си. Малко след като заспал, майка му го намерила в безсъзнание в стаята му до празна опаковка дезодорант. Спешната помощ се опитала да го съживи, но не могла да направи нищо, за да го спаси. Аутопсията установила, че той е починал от вдишване на бутан, вещество, което се съдържа в много аерозоли и може да причини фатални сърдечни аритмии дори след еднократно излагане, според съдебния лекар. В стаята на детето са били намерени и няколко празни опаковки от търговски марки като Lynx и Aldi.

Още: Войната на един ученик с TikTok: Защо изтрих профила си, преди държавата да го забрани

Снимка: iStock

Властите са счели, че детето може да е опитало да имитира популярното предизвикателство, разпространено в TikTok, където тази практика се представя като проста "игра на издръжливост". Инспектор Иън Паркър обясни, че въпреки че са разследвани възможни случаи на тормоз, не са намерени убедителни доказателства за това.

Дебат за отговорността

Този инцидент подновява дебата за отговорността на дигиталните платформи и непрекъснатото им използване, на което са изложени много тийнейджъри. Семейството на Оливър стартира кампания за осведомяване, за да предупреди хората за рисковете на социалните медии, "които могат да доведат до тъмни пътища", каза майката Клеър Гилеспи пред "Manchester Evening News".

Още: След прием на добавки за отслабване: Три жени влязоха в болница

Инспектор Кристофър Бридгам също изрази "голяма загриженост" относно лесния достъп на непълнолетните до подобни предизвикателства. Той обяви също, че ще изпрати писмо до британския министър на търговията и Асоциацията на производителите на аерозоли, за да бъдат по-рестриктивни по отношение на продажбата на тези продукти, пише "Marca".

Още: Как Гърция изпревари всички: държава и родители заедно забраняват социалните мрежи за деца

Подобни опасни предизвикателства често са причина за смъртта на младежи в последните години, като само преди няколко дни две момичета в Ню Йорк намериха смъртта си, след като се опитаха да изпълнят подобна онлайн "задача", включваща опасно изкачване на мотриса.