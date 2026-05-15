Пъзелът е нареден: Ясно е под кой номер ще излезе DARA на финала на "Евровизия"

Продуцентът на тазгодишната "Евровизия", австрийският телевизионен оператор Österreichischer Rundfunk (ORF), определи реда на провеждане на големия финал на конкурса в събота. За него се класира и България.

През последните 12 години продуцентите на предаванията са определяли реда на провеждане възоснова на жребий за разпределение.

Малко след първия и втория полуфинал се проведе жребий. Половината от участниците бяха разпределени в първата или втората половина на големия финал. Другата половина бяха в категорията "Решение на продукцията", което означава, че австрийският продуцент ORF можеше свободно да реши какъв ред на участие да даде на тези страни.

Именно такъв беше "късметът" и на България - DARA изтегли "Решение на продукцията" и в крайна сметка беше разпределена по средата на шоуто. Така в събота България ще излезе на големия финал на "Евровизия" под номер 12 и ще се бори за победата с останалите 24 участващи държави.

Веднага след като бяха определени 10-те класирали се от втория полуфинал, продуцентите на конкурса започнаха да подреждат пъзела, за да осигурят разнообразие за големия финал.

Така вечерта ще бъде открита от Дания, а последни на сцената ще излязат домакините от Австрия.

Експлозивното представяне на DARA

Снощи във Виена DARA откри втория полуфинал на "Евровизия".

Динамичната хореография взриви залата и милиони европейци видяха увереното представяне на DARA, която се пребори да нареди България сред 10-те най-добри изпълнения за вечерта.

DARA излезе на сцената пред мултимилионната зрителска аудитория на конкурса заедно с четирима танцьори. Хореографията, която изпълниха, е дело на прочутия шведски хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Nemo.

10-те финалисти от втория полуфинал са България, Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

На финала ще участват и класиралите се от първия полуфинал - Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Там ще видим и класиращите се директно Франция, Италия, Великабритания, Германия и домакинът Австрия.