Попето приключва с футбола, разкри с какво иска да се занимава

Бившият капитан на националния отбор по футбол на България и настоящ играч на Арда Кърджали Ивелин Попов обяви, че това е последният сезон в неговата кариера. Попето говори пред руското издание „РБ Спорт“ като призна, че през лятото ще „окачи обувките на пирона“. 38-годишният офанзивен полузащитник допълни, че иска да остане близо до футбола като в момента кара треньорски курсове, но би искал да се пробва като спортен директор.

Ивелин Попов ще "окачи обувките на пирона" през лятото

Ивелин Попов бе категоричен, че би се радвал да работи в Спартак Москва. Както е известно, той прекара три години в руския гранд като спечели титлата и Купата на страната. Според Попето той може да се справи със своите задължения на спортен директор в Спартак, тъй като познава отлично средата, както и морала на феновете. Все пак той очаква да започне кариерата си извън футбола в някой доста по-скромен клуб.

Попето иска да се пробва като спортен директор

„Това лято приключвам със сигурност. Карам треньорски курсове, но бих искал да се пробвам като спортен директор в бъдеще. Разбира се, бих се заинтересувал да работя в Спартак. Готов съм да обмисля възможността. Познавам средата, запознат съм с морала на феновете и би било чудесно за мен, ако ми бъде направено такова предложение“, заяви бившият капитан на България.

