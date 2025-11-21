За да не повтаря грешки от миналото: ЦСКА се запъна в преговорите с основен играч на "армейците"

Българският футболен гранд ЦСКА са запъна в преговорите за нов договор с централния защитник от Косово Лумбард Делова, съобщава косовското издание "Инсайдери". Причината е, че "червените" не желаят да бъде поставяна откупна клауза на играча в новия договор, докато той настоява да има такава, за да може да си остави "вратичка" за напускане в случай, че бъде пожелан от друг клуб.

Делова иска откупна клауза в новия му договор с ЦСКА

Според информациите, ръководството на ЦСКА и представителите на Делова са се разбрали за споразумение до лятото на 2029 година със заплата от 30 хиляди евро на месец. Единственото разминаване е в желанията на двете страни дали да бъде заложена откупна клауза. И докато ЦСКА настоява да няма такава, то Делова държи да има, и то да не бъде повече от 1,5 млн. евро.

Още: Борбата между Левски и ЦСКА за бразилец от Втора лига продължава

"Червените" не искат да залагат клауза за откупуване на защитника

В действащия договор на Делова има заложена откупна клауза в размер на 900 хил. евро, като той е съгласен тази сума да бъде увеличена. В ЦСКА са категорични, че не искат да залагат откупна клауза, тъй като по всяка вероятност не искат да повтарят грешки от миналото. През годините "червените" на няколко пъти изпускаха класни играчи при занижена цена, както бе с Годуин Коялипу.

26-годишният Делова има договор с ЦСКА за още 18 месеца, като до момента има 47 мача за "червените" и се отчете с 3 гола и 2 асистенции. През ръката му мина и капитанската лента на отбора, която обаче обиколи почти целия състав на "червените". Иначе той бе привлечен на "Армията" през март миналата година, когато за него бяха платени 350 хил. евро на Балкани.

Още: ЦСКА вади българско гражданство на една от звездите си, за да го склони да подпише нов договор