Почина басистът на легендарна британска група

Поредна тъжна музикална новина за меломаните по света. Гари "Мани" Мунфийлд, най-известен като басист на Stone Roses и по-късно член на Primal Scream, почина на 63-годишна възраст. Причината за смъртта му не е оповестена. Брат му Грег Мунфийлд публикува новината във Facebook в четвъртък: "С най-тежко сърце трябва да съобщя за тъжната кончина на моя брат." Неговият племенник също сподели новината.

Неговият колега от Roses Иън Браун публикува в X: "Почивай в мир, Мани." Тим Бърджис от Charlatans го нарече "един от най-добрите във всяко едно отношение – такъв прекрасен приятел". Роуета Ида, бивша членка на Happy Mondays, също отдаде почит.

Лиъм Галахър написа в X: "Напълно шокиран и абсолютно съкрушен от новината за Мани, моят герой."

IN TOTAL SHOCK AND ABSOLUTELY DEVASTATED ON HEARING THE NEWS ABOUT MANI MY HERO RIP RKID LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 20, 2025

Мани беше фен на Манчестър Юнайтед и клубът му отдаде почит в изявление: "Музикална икона на Манчестър и страстен, доживотен фен на Червените. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на близките на Гари "Мани" Мунфийлд".

A Manchester music icon and a passionate, lifelong Red.



Our deepest condolences go out to the loved ones of Gary ‘Mani’ Mounfield 🙏 — Manchester United (@ManUtd) November 20, 2025

Мани наскоро обяви обширна лекционна обиколка в Обединеното кралство, която трябваше да се проведе от септември 2026 до юни 2027 г., в която обеща да погледне назад към ключови моменти от кариерата си, като концерта на Stone Roses през 1990 г. в Spike Island и турнето им за завръщане през 2012 г., пише "The Guardian".

През 2023 г. съпругата му Имелда почина от рак.

Кой е Гари "Мани" Мунфийлд

Снимка: Getty Images

Мани е роден на 16 ноември 1962 г. в Кръмпсал. Учи в колежа "Ксавериан" в Рушолм и напуска училище на 16-годишна възраст. Става приятел с Браун, когато двамата се заемат с "някои скинхеди от Националния фронт в северната част на Манчестър, които тормозеха много от моите приятели", разказва той пред списание "i-D" през 1996 г. "Оттогава сме приятели." Мани сформира групата Fireside Chaps с Джон Скуайър и Анди Кузенс в Големия Манчестър в началото на 80-те години. След няколко промени в името и състава, включително приемането на Браун като фронтмен, те стават Stone Roses и изнасят първия си официален концерт през октомври 1984 г.

Още: Почина обичана българска актриса, покорила и САЩ

Те бързо стават популярни на местно ниво, но националният успех отнема повече време. Едва в края на 80-те години лейбълите започват да ги забелязват; междувременно, у дома, младите Лиам и Ноел Галахър ги виждат на живо и се вдъхновяват да сформират група.

Мани и Джуд Лоу, снимка: Getty Images

Продуциран от Джон Леки, дебютният албум на Stone Roses от 1989 г. постепенно се превърна в един от ключовите елементи на движението Madchester, синтезирайки инди музиката с рейв културата, с ритмите си, водени от Мани и барабаниста Алън "Рени" Рен.

През 1990 г. Roses изнасят катастрофален концерт на Spike Island в Уиднес пред 27 000 души. Отнема им четири години да продуцират втория си албум, "Second Coming" – може би олицетворение на така наречения труден втори албум – който получава смесени отзиви.

Групата се разпада през 1996 г., а Мани се присъединява към Primal Scream като басист, което води до възраждане на творческите успехи на групата. Той остава член на Primal Scream до възстановяването на Roses от 2011 до 2017 г. Освен турнета и участия във фестивали, те издават две нови песни: "All for One" и "Beautiful Thing".

Той е член и на супергрупата Freebass заедно с Анди Рурк от The Smiths и Питър Хук от New Order, както и певеца Гари Бригс от Haven.