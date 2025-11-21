Лъжите за мира в Украйна: Противоречията се трупат (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Твърдението на Герасимов за пълно освобождение на Купянск все още не е подкрепено от обективни контролни кадри". Това е точно изречение в сутрешния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" и то е коментар на казаното на 20 ноември вечерта от началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов, че украинският град Купянск пак е в руски ръце. "Два майора" буквално повтаря това, което каза снощи и още по-популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" - няма независимо потвържение на такова нещо: Путин лъже като разпран: Зеленски узурпирал властта, а Купянск бил "освободен" (ВИДЕО)

Друг интересен момент в казаното за Купянск от "Два майора" - няма нито една думичка относно фактическата обстановка там. А казаното от Герасимов е само щрих от това, което всеки, следящ по-внимателно случващото се в Украйна, разбира – режимът на руския диктатор Владимир Путин упражнява силен натиск за капитулация на Украйна, включително посредством оръжията си в САЩ, каквото отдавна се очерта да е Стив Уиткоф, специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток. В тоновете материали на всички западни медии за "новия" мирен план от 28 точки, явно прокаран от Уиткоф под влиянието на Кирил Дмитриев, ръководителя на Руския фонд за благосъстояние и политико-икономически инструмент за дипломация на Путин, излезе и следната информация: Уиткоф пак не е спазил какъвто и да е дипломатически протокол в отношенията с Русия т.е. е действал по доста едностранен начин, резултатът от което е проект за план за мир в изгода на Кремъл, според Politico – Още: Малко съм разочарован от Путин, но вие се предайте: Все същото от САЩ при Тръмп за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

В редовния брифинг на Белия дом обаче лъсна противоречие, след като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрично заяви, че нямало нищо ново що се отнася до план за мир в Украйна. Говорителят на Белия дим Каролайн Левит заяви следното – Тръмп се разочаровал все повече, че Украйна и Русия (изброени в този ред) не искат да сключат мир. А Стив Уиткоф и американският държавен секретар Марко Рубио през последния месец тихичко работели по план за мир, като „контактували и с двете страни“, за да разберат какво искат и Украйна, и Русия за усточив дълъг мир. Именно думите за контакт и с Москва, и с Киев бяха отречени от Песков що се отнася до Русия! А Левит потвърди, че подходът е същият, както за войната в Газа, че няма да разкрива официално дейтали по плана, но че бил добър и за Украйна, и за Русия - Още: "Няма нищо ново": Кремъл отрече, че има план за мир в Украйна

White House on Ukraine:



Witkoff and Rubio have been working on a plan quietly for about the last month.



They've been engaging with both sides equally to understand what these countries would commit to in order to see a lasting and durable peace.



It's a good plan for both… pic.twitter.com/KH5M274x7C — Clash Report (@clashreport) November 20, 2025

На директен въпрос колко добър е американският план, след като вече излязоха куп подробности как реално всичко в него облагодетелства Русия (отстъпване на Донбас от Украйна, двойно по-малка украинска армия и т.н.), Левит отговори, че не било така. Чуваме и двете страни какво е необходимо да се сложи край на войната в Украйна, продължи тя и пак даде пример с Газа, което подсилва подозренията, че там Путин не се меси и дори подкрепя Тръмп, за да може Тръмп да не се бърка прекалено много за Украйна и да помогне „руският вариант“ за край на войната да бъде приет възможно най-пълно - Още: Планът от 28 точки на Тръмп за Украйна: Ексклузивни подробности от изнесените документи

Reporter: You said this is a good plan. So according to our sources, this proposal demands major concessions of Ukraine and doesn't demand much from Russia.



White House: Your understanding is wrong.pic.twitter.com/29Q6Fl7lO2 — Clash Report (@clashreport) November 20, 2025

С уговорката, че в издания като Axios и PBS излезе информация от неназован източник от Белия дом, че планът все още не е окончателен, а се разработва, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е категоричен – от досега видяното не се вижда нищо, което Русия да прави като отстъпка, за да има мир. Много от точките са дословно исканията на Кремъл от пролетта на 2022 година в Истанбул, които по същество представляваха едно – капитулация на Украйна. Всъщност дори точката как Русия щяла да плаща наем и да ползва „под аренда“ Донбас беше отхвърлена като несериозна от зам.-председателя на комисията по икономическа политика на Думата Артьом Кирянов, цитиран от "Лента.ру", подчертава ISW. Ако планът бъде приет в този си вид, той ще утвърди визията на руския диктатор Владимир Путин, че що се отнася до Украйна Русия ще надцака Запада и в бъдещ момент за Москва ще е далеч по-лесно пак да подпали война, с която окончателно да заличи Украйна като суверенна държава, защото загубата на Донецка област означава украинската армия да отиде на позиции, които са далеч по-трудно защитими (от агломерацията Славянск - Краматорск), предупреждава ISW – Още: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Колко сбъркана представа за войната в Украйна налага администрацията на Тръмп пролича и от поредно изказване на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Вместо да воюват, нека да търгуват – това била визията на Тръмп според Ванс. С други думи, парите на първо място, над всичко друго:

Trump, according to JD Vance, can’t understand why Russians and Ukrainians aren’t trading, travelling or doing cultural exchanges instead of fighting.



Trump, JD Vance and the whole MAGA clan are completely detached from reality and have no clue about this war, at all. pic.twitter.com/dz6fRNiEwR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2025

А че Путин не спазва никакви договорки, няма значение – но историята добре помни как в началото на кариерата си руският диктатор говореше за членство в НАТО на Украйна, че това си е работа на Киев, Украйна е суверенна държава. Сега членството в НАТО се използва точно от Путин и режимът му като едно от оправданията за войната:

Междувременно, според украинската медия "Хромадске", началникът на президентската администрация на Украйна Андрий Ермак ще остане на поста си. Това е резултатът от вчерашната среща на Володимир Зеленски с представители на партията му "Слуга на народа". В партията му се появи сериозно разделение по отношение на Ермак, заради корупционния скандал и операция "Мидас", като сериозна част от депутатите на Зеленски поискаха Ермак да бъде освободен. А корупционният скандал се превърна в силен тласък и изкара на светло плана за мир, който от месеци циркулира в много подобни варианти в полза на Путинова Русия, след де факто всяка визита на Уиткоф в Кремъл или негова среща с руски представители – Още: Financial Times: Зеленски трябва да промени управлението си

А днес, 21 ноември, Украйна чества Деня на достойнството и свободата. На тази дата, през 2004 година започна Оранжевата революция. На същата дата, през 2013 година избухна и Майдана – и двете събития са част от борбата на Украйна да се откъсне от руската орбита и начина на живот, при който един цар и вожд с олигархията си получава всичко за сметка на всички други – Още: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозно намаление в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база, но не и като цяло. На 20 ноември са станали общо 173 бойни сблъсъка съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 19 ноември бяха 200. Руснаците са хвърлили 145 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 21 повече на дневна база. От всички бомби 3 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3470 изстреляни снаряда, като това е с около 200 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 3885 FPV дрона, което е с близо 1300 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

59 бойни сблъсъка е имало в Покровското направление, най-горещата точка на фронта. Още 19 руски пехотни атаки са спрени по украински данни в съседното от юг Новопавловско направление. Още по-на юг, в направлението към Гуляйполе, Запорожка област, е имало 10 руски пехотни атаки. На североизток, от Торецк към Константиновка са извършени 21 руски пехотни атаки и още 6 от Часов Яр към Константиновка. 10 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а още 6 – в Купянското. Снощи украинският генщаб отрече не само твърдението на Валерий Герасимов, че руската армия превзела Купянск, но и че е превзето село Ямпол, което е в близост до Лиман. „Рибар“ обаче твърди, че руски войници са влезли в микрорайон „Комунален“ на град Лиман. Това е поредна руска пропагандна операция от вида, в който няколко войници тичат напред и издигат руското знаме там, където няма устойчиви руски позиции, казва ISW. "В Лиманското направление врагът се опитва да напредне към река Северски Донец и да заобиколи Лиман от юг. Лесно е да се разбере защо се случва по този начин – с настъпление откъм Северск (в това градче вече има руски войници) руснаците опитват и чрез дроновете си да разрушат украинската логистика за Лиман", коментира украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов в канала си в Телеграм.

Нищо ново за Покровск - "Рибар" повтаря как украинските части в Мирноград били под заплаха от обкръжение и че по-голямата част от Покровск е под руски контрол. Това обаче се казва не за пръв път през целия ноември досега. А в Днепропетровски район поредна руска щурмова група е унищожена от украинските дронове (ВИДЕО, 18+). По-на юг, с поглед към Гуляйполе обаче руската армия потвърдено превзе село Весело, което се намира източно:

RuAF Task Force "Vostok" 114th motor rifle regiment continue their rapid advance at Zaporozhye region and liberated Veseloe village.



Общо 115 далекобойни дрона, от които 70 "Шахед", са изстреляни от Русия по цели в Украйна тази нощ. Свалени са 95, има точни руски удари на 12 места, съгласно сводката на украинските ВВС. Руска въздушна атака отново порази Одеса. Според украинската спешна служба, там са ранени 5 души, сред тях е 1 дете. Пожари е имало в жилищни сгради, гаражи и административна сграда:

В Тернопол вече над две денонощия продължава разчистването на отломките от един от двата поразени 9-етажни блока, той беше ударен от руска ракета Х-101. Потвърдено са загинали 28 души, сред които 3 деца, 94 са ранени, сред които 18 деца. Все още не е известна съдбата на 16 души. Премахнати досега са 638 тона отломки. Спасителните операции продължават, разясни украинската спешна служба – Още: Десетки ги няма: В Тернопол търсят хора под развалините след руския ракетен удар (ВИДЕО)

Тази нощ – между 23:00 часа на 20 ноември и 8:00 часа на 21 ноември московско време – над руска територия са свалени 39 дрона, сочат сводките на руското военно министерство. Най-много – общо 10 дрона, са свалени над Ростовска област. Шумно беше и в Крим, където по официални данни са свалени 4 дрона – изглежда там пак в цел се превърна ТЕЦ-а в Саки: