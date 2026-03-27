Пол Маккартни издава нов албум, вдъхновен от детството му

Пол Маккартни обяви излизането на първия си албум от шест години – "The Boys of Dungeon Lane", описан като "колекция от разкриващи проблясъци" към спомени, които досега не са били споделяни, предаде "Би Би Си".

Повече за албума "The Boys of Dungeon Lane"

Албумът е вдъхновен от детството на Маккартни в следвоенен Ливърпул и носи името на улица в квартала "Спийк", където младият музикант прекарва времето си край река Мърси. Първият сингъл – "Days We Left Behind", дебютира по Би Би Си Радио Мърсисайд и носи носталгично настроение, с текстове за променящия се град и спомените, които остават.

С деликатен фалцет Маккартни се връща към ранните си години и началото на The Beatles, вплитайки лични спомени от дома си.

"The Boys of Dungeon Lane" ще бъде 19-ият солов албум на музиканта. Предишният – "McCartney III", беше записан почти изцяло самостоятелно по време на локдауна, припомня "Би Би Си".

Новият проект е създаден в сътрудничество с продуцента Андрю Уат, работил с имена като Ози Озбърн и Rolling Stones. Маккартни дори е свързал Уат с Rolling Stones преди завръщането на британската група с албума "Hackney Diamonds" през 2023 г..

Източник: БТА