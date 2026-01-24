Рак погуби легендарен член на Scorpions

Франсис Буххолц – бившият басист на германската рок група Scorpions – е починал на 71-годишна възраст, според изявление на семейството му. Буххолц беше част от групата по време на някои от най-успешните ѝ години и я напусна през 1992 г. след спор. "С огромна тъга и тежки сърца споделяме новината, че нашият любим Франсис почина вчера след лична борба с рака", се казва в изявлението на семейството. "Той напусна този свят мирно, обграден от любов", се добавя в него. "Сърцата ни са разбити. По време на борбата му с рака ние останахме до него, посрещайки всяко предизвикателство като семейство – точно както той ни научи", се казва още в изявлението.

Francis Buchholz, the former Scorpions bassist who played on massive hits like "Rock You Like a Hurricane," "No One Like You," and "Wind of Change" has died at age 71https://t.co/C5bOc92vm9 — Rolling Stone (@RollingStone) January 23, 2026

Музикална история

Scorpions се считат за една от най-известните групи в Германия и са известни с песните си "Rock You Like a Hurricane" и "Still Loving You", и други. Буххолц работи по албума на Scorpions "Crazy World", издаден през 1990 г., който е един от най-успешните албуми на групата, включващ хита "Wind of Change". Мощната балада, написана от певеца Клаус Майне, улавя духа на времето, когато Студената война наближава края си, белязан от падането на Берлинската стена и обединението на Германия. Буххолц напуска групата след спор, който в крайна сметка стигна до съда, относно управлението на групата.

Още: Скръбна вест! Загубихме още една легенда от САЩ '94

Scorpions са основани от китариста Рудолф Шенкер близо до Хановер през 1965 г. и се споменават заедно с американски рок групи като Van Halen, Aerosmith и австралийската AC/DC, пише БГНЕС. А на 27 юни 2026 г. очакваме легендарната група отново в България в зала "Арена 8888 София" за юбилейно шоу, по покана на Fest Team.