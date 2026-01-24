Скръбна вест! Загубихме още една легенда от САЩ '94

Броени дни, след като от нашия свят си отиде легендарният футболист и треньор Димитър Пенев, още едно легендарно име от незабравимото лято в САЩ през 1994 г. вече не е между нас. Става дума за готвача на националния ни отбор по футбол от Световните първенства през 1986-а в Мексико и през 1994-а година в САЩ – Нейчо Нейчев. Той е починал на 22 януари. Тъжната новина беше разпространена и от страницата на мегазвездата на българския футбол Христо Стоичков в социалната мрежа Facebook.

Кой е Нейчо Нейчев

Признат за истински корифей в кулинарията, Нейчо Нейчев има огромен опит в своята професия, а също така любовта му към футбола го свързва с националния отбор. След Световното първенство в САЩ през 1994-а година, когато България постига най-големия си успех във футбола, Нейчев работи във Варна, а често футболистите от националния отбор му гостуват там, пише БТА.

"Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят! Бат Нейчо Нейчев беше магьосник в кухнята! Готвеше ни прекрасно! Националният отбор беше под "негово командване" и на Мондиал'86, и на Мондиал'94! Чудесен човек, беше ни като баща! Светъл път, бат Нейчо!", написа Христо Стоичков в социалните мрежи.