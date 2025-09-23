Рок сензацията Skillet се завръща в България през 2026 г.

След почти три десетилетия, единадесет албума и хиляди концерти по целия свят, Skillet продължават да свирят по-силно, да се борят по-яростно и да звучат по-бунтарски от всякога. Ще имаме честта и удоволствието да ги видим отново в България на 14 май 2026 г. на Стадион Юнак, благодарение на организаторите от Honeycomb Live Bulgaria. Билетите за концерта ще влязат в продажба на 26 септември 2025 г. в 10:00 ч.

За Skillet

Към 2024 г. мултиплатинената рок сензация има две номинации за GRAMMY®, награда Billboard Music Award и три албума в Топ 5 на Billboard топ 200. С над 22 милиона продадени записи по целия свят, Skillet са една от най-слушаните рок банди в историята, с 5x платинения химн "Monster".

Сега световната четворка – Джон Купър [вокали, бас], Кори Купър [китара, клавиши], Джен Леджър [барабани, вокали] и Сет Морисън [китара] – оживяват своя дванадесети албум Revolution на сцената. Очаквайте нови фаворити като "Unpopular" заедно с иконични хитове, оформили цяло поколение. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция.

Регистрирайте вашия и-мейл, за да се добере първи до билети: https://honeycomb-live.com/skillet-sofia-14-may-2026-bg.

