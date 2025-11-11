Сантра пусна романтична песен за "ЛЕВСКИ - ЦСКА" (ВИДЕО)

Певицата Сантра представи най-новия си сингъл "ЛЕВСКИ : ЦСКА", заглавие, което на пръв поглед звучи като класически футболен сблъсък, но зад него се крие съвсем различна история. В центъра на песента стои любовта, превърната в емоционално съревнование, онзи тънък момент, в който двама души избират дали да бъдат един отбор, или да се изправят един срещу друг.

Интервю: "Санкции" и "Стимули" ще ни научат да плащаме за музика: Авторът на първия мащабен доклад за музикалния ни бизнес пред Actualno

"Тази песен няма скрито послание. Тя просто поиска да бъде написана, като бял лист. Много е различна и със сигурност ще остане една от любимите ми", споделя Сантра, която и този път остава вярна на интуицията и емоцията си при създаването на музика.

Фотограф: Йоана Арсенкова

Проектът е плод на силен творчески екип, обединяващ имената на Васко Иванов (Dexter), Young Mozi, Лъчезар Стефанов, Прея и Сантра. Идеята за песента се ражда още през 2024 г., а нейното окончателно звучене се оформя в края на 2025-а. "Всяка песен си има свой живот, който не може да се контролира. Втория куплет написахме у Прея в хола, а първата част в студиото, заедно", споделя певицата.

Видеоклипът към "ЛЕВСКИ : ЦСКА" е режисиран от Александър Пълнов, млад талант от НАТФИЗ, който впечатлява със своя усет към естетиката и визуалния разказ. Във видеото участват VS Dance и студенти от академията, които придават на продукцията енергия, движение и младежки заряд.

"Вдъхновението дойде от кадър с Мерилин Монро от филм от 60-те. Исках да пренеса тази естетика в съвременен вид, женственост, нежност и накрая… мъжки бой. Нещо като антипод на крехкостта", разкрива Сантра. Резултатът е силно визуално преживяване, което балансира между контрасти - любов и сблъсък, нежност и сила, емоция и контрол. "Различна е. Комерсиална, но интересна. Изненадваща, така бих я описала", допълва изпълнителката.

Още: Българският глас, който разтопи Италия: EL MA с новата си песен "JULIE" (ВИДЕО)

С "ЛЕВСКИ : ЦСКА" Сантра за пореден път демонстрира способността си да превръща провокацията в изкуство, а личните емоции в универсален разказ, който резонира отвъд жанровите и тематични граници. Песента е едновременно дръзка и чувствителна, комерсиална и искрена, точно каквато е и самата Сантра.