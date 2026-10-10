София събира танцьори от 43 държави за ILHC EUROPE 2026

Над 500 танцьори от 43 държави, сред които повече от 400 състезатели, се очакват в столицата за петото издание на ILHC EUROPE. В продължение на четири дни Театър „Азарян“ и City Stage ще съберат едни от най-силните имена в световния суинг. Организатор е Линди Хоп България: най-голямото училище по суинг танци у нас.

16 дивизии и път към световните финали

Излизаш пред публиката, без да знаеш с кого ще танцуваш и каква музика ще прозвучи. Следващите минути зависят от въображението, реакциите и връзката между двама души, които трябва да създадат танц на момента. Това е едно от предизвикателствата в програмата на ILHC EUROPE.

Състезанията включват двойки, соло танцьори и отбори, както и шоукейси с предварително подготвени хореографии. В дивизиите с партньори, определени чрез жребий, импровизацията е в центъра на изпълнението. Общо 16 дивизии ще излъчат носителите на шампионските титли.

Дневните състезания се провеждат на сцената на Театър „Азарян“, а финалните танцови битки - вечер в City Stage, с музика на живо. ILHC EUROPE е европейската квалификация в международната система на International Lindy Hop Championships. Победителите в определени дивизии получават директно класиране за световните финали на ILHC.

Вечерите са за всички

Всяка вечер събитието отваря врати и за посетители извън танцовата общност. В City Stage, в подлеза на НДК, публиката може да гледа финалните битки на живо, да слуша международните бендове и да се включи на дансинга. Партитата продължават по осем часа и събират състезатели, музиканти и зрители в общ празник на суинга.

Световни имена на софийската сцена

Шестима утвърдени артисти ще водят специални танцови модули през деня: Remy Kouakou Kouame (Франция), Helena Kanini (Хърватия), Frida Segerdahl (Швеция), Skye Humphries (САЩ), Bianca Locatelli (Италия) и Nils Andrén (Швеция). Сред гостите са още Tena Morales (САЩ), Fernando Morison (Аржентина), Vicci Moore (Великобритания) и Sep Vermeersch (Белгия).

Музиката на живо ще изпълнят френският бенд Carolina Reapers и българските Oldie Goldies и Old Sea Company. Финалните битки срещат танцьорите с живия звук на бендовете и превръщат всяко изпълнение в неповторим момент за публиката.

От Savoy Ballroom до София

ILHC продължава традицията на големите танцови състезания в нюйоркската зала Savoy Ballroom през разцвета на суинг ерата. С корени в афроамериканската общност на Харлем, линди хоп съчетава музикалност, импровизация и общуване чрез танца.

"В своята същност International Lindy Hop Championships съществува, за да почита наследството на танцьорите, създали линди хоп", се казва в официалната позиция на организацията.

Престижът на състезанието намира израз и в определението „Олимпиадата на нашия танц“, използвано от танцовия блог Lindy Shopper през 2012 г. Зад състезателното ниво стои ангажиментът да се съхранява историята на танца и да се подкрепя неговата международна общност.

„За всеки суинг танцьор това е събитието на годината. В София пристигат легенди, които са се доказали не само на дансинга, но и като хора. Искаме всеки, който слезе вечер в City Stage, да усети тази енергия - дори ако никога не е танцувал суинг“, споделя Явор Кунчев, основател на Линди Хоп България и организатор на ILHC EUROPE.